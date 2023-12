Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế Hội An: Hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

VĂN DŨNG | 29/11/2023 - 08:45

Chi cục Thuế TP.Hội An cho biết, tính đến ngày 25/11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Chi cục Thuế thực hiện ước đạt 518 tỷ đồng, hoàn thành 100,7% dự toán năm 2023. Trong đó, số thu từ tiền sử dụng đất là 426,6 tỷ đồng, đạt 140,8% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022.