Thaco xuất khẩu ống nhựa thủy canh sang Israel

Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa xuất khẩu lô hàng gần 60 nghìn mét ống nhựa thủy canh cho Công ty LIBA B.G YEDA CO., LTD (Israel). Đây cũng là sản phẩm đầu tiên do Nhà máy Linh kiện nội thất ô tô của Thaco sản xuất.

Lô ống nhựa thủy canh thứ hai được đóng kiện phục vụ xuất khẩu sang Israel.

Với thế mạnh công nghệ sản xuất hiện đại, chủ động được nguồn nguyên liệu, Thaco đã từng bước đa dạng sản phẩm ống nhựa thủy canh với sản lượng và chất lượng cao, đặc biệt là sản xuất theo yêu cầu của khách hàng; đồng thời hỗ trợ vận chuyển, lưu kho nội địa, hỗ trợ thông quan, chứng từ xuất khẩu đối với đơn hàng quốc tế.

Sản phẩm ống nhựa thủy canh của nhà máy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đùn nhựa PVC tiên tiến (được chuyển giao từ châu Âu) với quy trình khép kín từ đầu vào tới đầu ra và được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.