Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn

(QNO) - Đó là chủ đề cho các hoạt động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Co.opMart Tam Kỳ. Ảnh: C.N

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu mua sắm cuối năm 2023 và tập trung tổ chức trong tháng 3/2024 (tháng cao điểm), kéo dài đến hết tháng 5/2024.



Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 tập trung các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức tri ân người tiêu dùng tập trung vào các dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc ngày cao điểm mua sắm trên thị trường, cụ thể như: tổ chức các hoạt động hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác.