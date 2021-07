Thực hiện các dự án đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai: Chạy đua với tiến độ giải ngân

Hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ với nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 sớm nhất…

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sạt lở núi xảy ra cuối năm 2020 tại nóc Ông Đề di dời về sinh sống tại khu tái định cư mới Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My). Ảnh: TRÀ MY

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cuối năm 2020, UBND tỉnh đã phân bổ cho huyện Nam Trà My 33 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 dự án: tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn; Khu tái định cư thôn 1 (xã Trà Don) và sửa chữa thủy lợi làng ông Sinh (xã Trà Vân). Các dự án này đều triển khai theo quy trình khẩn cấp.

Theo UBND huyện Nam Trà My, với kinh phí đầu tư 26 tỷ đồng (trung ương hỗ trợ 22 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách huyện đối ứng) địa phương sẽ khắc phục các hư hỏng do thiên tai gây ra trên tuyến đường ĐH9.NTM nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cụ thể, sửa chữa 5,12km nền mặt đường và gia cố rãnh thoát nước; sửa chữa lại các cầu, cống bị hư hỏng trên tuyến; sửa chữa các nút giao thông và bố trí hệ thống an toàn giao thông đường bộ.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, tuyến đường ĐH9.NTM là dự án thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật thi công) nên đòi hỏi nhiều thời gian để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định. Đến ngày 14.7.2021 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 7 tháng thi công.

Với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, dự án khu tái định cư thôn 1 (làng Tắc Làng, xã Trà Don) đang được đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, sẽ hoàn thành trước ngày 31.12.2021. Dự án xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, nhà văn hóa…) nhằm ổn định đời sống cho 38 hộ gia đình có nhà ở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao - xuất hiện sau mưa bão cuối năm 2020, phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Dự án sửa chữa thủy lợi làng Ông Sinh (xã Trà Vân) - khu vực bị lũ quét làm 8 người chết cuối năm 2020 có tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng (trung ương hỗ trợ 1 tỷ đồng) cũng đang triển khai thi công đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành trước ngày 30.9.2021. Theo đó, sẽ đảm bảo nguồn nước khôi phục các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn thôn này.

Theo ông Trần Duy Dũng, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cùng sự hỗ trợ của các ngành cấp trên, đến nay các dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Nam Trà My đã được triển khai kịp thời.

Theo quy định, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong năm 2020 chỉ được giải ngân đến hết ngày 31.12.2021. Trường hợp không giải ngân được sẽ bị hủy bỏ kế hoạch vốn, nộp trả ngân sách trung ương, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Hiện nay UBND huyện đang tập trung quyết liệt để đôn đốc tiến độ thi công. Tuy nhiên, do đặc thù miền núi, việc thi công còn chịu ảnh hưởng rất nhiều vào yếu tố thời tiết nên trong trường hợp thời tiết diễn biến bất lợi thì việc giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí sẽ là áp lực rất lớn cho địa phương.

Đề xuất ban hành cơ chế mới

Thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư theo các Nghị quyết số 12 và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh, trong giai đoạn 2017 - 2020, huyện Bắc Trà My thực hiện hỗ trợ, giải ngân được hơn 58,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,92% so với kế hoạch giao. Từ nguồn hỗ trợ, có 1.147 hộ đã được sắp xếp, di dời chỗ ở; trong đó có 830 hộ nằm trong vùng thiên tai cần phải di dời khẩn cấp. UBND huyện Bắc Trà My cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, qua khảo sát, có 872 hộ có nhu cầu sắp xếp di dời chỗ ở, ổn định dân cư trên địa bàn huyện; trong đó có 415 hộ dân thuộc vùng thiên tai cần phải di dời khẩn cấp.

Về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, có 1 dự án là khu bố trí dân cư thôn 3 (xã Trà Giáp) đang bắt đầu triển khai thi công, với tổng vốn 25 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành trong 200 ngày thi công. Dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu bố trí dân cư với tổng diện tích khoảng 5,7ha, với hạng mục giao thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành sẽ bố trí cho 54 hộ dân nằm trong vùng sạt lở đến sinh sống.

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho rằng, cơ chế hỗ trợ theo các nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về cách nghĩ, cách làm trong công tác bố trí sắp xếp dân cư miền núi; xác định cụ thể đối tượng, nội dung hỗ trợ, nguyên tắc thực hiện của chương trình. Các xã đã hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân gặp khó khăn về chỗ ở; nguy cơ thiên tai, thiếu đất ở, ở nơi không đảm bảo phát triển đời sống... có điều kiện để bố trí, sắp xếp lại chỗ ở của mình đảm bảo an toàn, ổn định; góp phần tích cực trong việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường nông thôn gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

“HĐND tỉnh cần ban hành cơ chế chính sách về bố trí sắp xếp dân cư, nhất là bố trí dân cư vùng thiên tai cho giai đoạn 2021 - 2025; cũng như tiếp tục thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn miền núi trong giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở ban hành nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh” - ông Toại kiến nghị.