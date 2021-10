Thủy điện Sông Bung vững vàng vượt khó

Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 tại Quảng Nam, vừa phòng chống thiên tai dịch bệnh hiệu quả.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đón nhận kinh phí 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 của Công ty Thủy điện Sông Bung. Ảnh: X.L

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, công ty quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 thuộc địa bàn huyện Nam Giang, trong khi trụ sở chính của công ty đóng tại TP.Đà Nẵng, cả hai nơi cùng là khu vực tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp.

Trước chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và các đối tác đến liên hệ công tác tại trụ sở chính và các nhà máy phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng và ban hành các quy định, phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất. Chẳng hạn, tổ chức bộ phận đi ca vận hành tại các nhà máy, thực hiện nghỉ tập trung sau khi làm việc tại khu nhà nghỉ ca (tại chỗ sản xuất), đồng thời đảm bảo chăm lo tốt đời sống của người lao động.

Trong năm 2020, với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và kéo dài, trên hồ chứa Sông Bung 4 đã diễn ra 4 đợt lũ lớn. Tuy nhiên, do công ty thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” đã phát huy tác dụng, góp phần tích cực đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống trên lưu vực sông Vu Gia. Ngoài nhiệm vụ cắt giảm lũ vào mùa mưa, hồ chứa còn thực hiện cấp nước về hạ du trong mùa hạn, góp phần cấp nước an toàn cho địa phương.

Không chỉ quản lý vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả hồ chứa và đảm bảo công suất phát điện, Công ty Thủy điện Sông Bung còn thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Công ty Thủy điện Sông Bung đã nộp ngân sách hơn 183 tỷ đồng.

Hàng năm, công ty cũng triển khai và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chương trình thiết thực nhằm giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo mối liên kết chặt chẽ với địa phương. Công ty và UBND xã Zuôi đã ký kết chương trình công tác kết nghĩa giai đoạn 2020 - 2025 và triển khai kế hoạch thực hiện tại nhà máy thủy điện Sông Bung 2.

Công ty cũng đã tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi các đơn vị quân đội nơi các nhà máy đóng chân; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho người dân địa phương.

Hưởng ứng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, vừa qua, lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung đã trao 60 triệu đồng. Đây là tấm lòng và sự sẻ chia trách nhiệm của toàn đơn vị với cộng đồng để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.