Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay

Thực hiện Nghị định số 31 (ngày 20/5/2022) của Chính phủ về hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển kinh tế đối với gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng, lãi suất ưu đãi 2%, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam đã triển khai và đôn đốc các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc.

Đến nay, đã có 14 khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất, doanh số cho vay đạt hơn 148 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất gần 157 tỷ đồng và số tiền đã hỗ trợ lãi suất hơn 1.176 triệu đồng.

Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết số 33 (ngày 11/3/2023) của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đối với gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng có lãi suất ưu đãi, 4 ngân hàng thương mại triển khai cho vay, tuy nhiên vẫn chưa có phát sinh dư nợ.

Quảng Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp như tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý, quy trình, thủ tục thuận tiện, minh bạch.

Kết quả dư nợ cho vay đến ngày 31/7 của một số chương trình cho vay ưu tiên như cho vay nông nghiệp, nông thôn 25.500 tỷ đồng, chiếm 23,91% trong tổng dư nợ (tăng 0,62% so với đầu năm); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 17.250 tỷ đồng, chiếm 16,17% trong tổng dư nợ (tăng hơn 3% so với đầu năm); cho vay công nghiệp hỗ trợ 5.550 tỷ đồng, chiếm 5,2% trong tổng dư nợ (tăng hơn 33,5% so với đầu năm); cho vay xuất khẩu 1.205 tỷ đồng, chiếm 1,13% so với tổng dư nợ (tăng hơn 19% so với đầu năm); tín dụng chính sách 6.970 tỷ đồng, chiếm 6,53% trong tổng dư nợ (tăng hơn 8% so với đầu năm).