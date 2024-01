Tổng dư nợ tín dụng chính sách ở huyện Duy Xuyên đạt hơn 462 tỷ đồng

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Duy Xuyên được vay vốn ưu đãi để phát triển mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Tùng – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện đạt hơn 462 tỷ đồng (tăng 10,62% so với năm 2022) với 11.056 khách hàng vay. Trong đó, dư nợ cho vay các chương trình thuộc nguồn vốn trung ương là 432,7 tỷ đồng (tăng 9,49% so với năm 2022), dư nợ cho vay các chương trình thuộc nguồn vốn địa phương là 29,3 tỷ đồng (tăng 30,59% so với năm 2022).

Theo ông Tùng, thời gian qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, chính quyền 14 xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 31/12/2023, chất lượng tín dụng được đảm bảo; nợ quá hạn và nợ khoanh là 458,1 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% so với tổng dư nợ...