Tổng giá trị sản xuất của Nông Sơn trong 6 tháng tăng 8,36%

(QNO) - Sáng 5/7, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 14 (khóa XXV) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 14 (khóa XXV). Ảnh: MINH THÔNG

Sáu tháng đầu năm, Huyện ủy Nông Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp và đạt một số kết quả nhất định.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 916 tỷ đồng, đạt hơn 51% so với kế hoạch, tăng 8,36% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, đạt hơn 43% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt hơn 7.175 tấn, đạt hơn 57% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 145 tỷ đồng, đạt 58% so kế hoạch, tăng hơn 5% so cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của Nông Sơn đạt gần 916 tỷ đồng. Ảnh: MINH THÔNG

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí nông thôn mới; địa phương vừa có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 4 xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Trong 6 tháng qua, toàn huyện kết nạp 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.272 đảng viên. Huyện ủy Nông Sơn thi hành kỷ luật 3 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy cho ra khỏi Đảng 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng và 5 cấp ủy viên; thi hành kỷ luật khai trừ 4 đảng viên.