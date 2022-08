Xử lý 105 điểm nóng bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Nam xử lý an toàn 105 điểm nóng bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công ty Điện lực Quảng Nam tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp cho chủ phương tiện xe cẩu. Ảnh: T.L

Công ty cũng điều động hơn 6.500 công nhân phát quang hàng nghìn kilomet hành lang tuyến điện và đề nghị địa phương xử lý 10 trường hợp vi phạm hành lang lưới an toàn lưới điện cao áp. Xử lý 5 trường hợp đơn vị thi công, phương tiện cơ giới gây ra sự cố làm va quẹt vào lưới điện trung, hạ áp gây mất điện. Từ đầu năm đến nay, trong tổng số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, số vụ gây mất điện chiếm hơn 12%.

Mới đây, UBND tỉnh có công văn gửi 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó yêu cầu cần phối hợp với điện lực địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn điện, không vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây điện...