Dự án VFBC giúp Quảng Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp và tăng trưởng xanh

(QNO) - Sáng nay 10/12, Ban quản lý Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Dự án VFBC Quảng Nam.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích - Giám đốc Ban quản lý Dự án VFBC Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: A.N

Theo ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban quản lý Dự án VFBC Quảng Nam, sau thời gian triển khai, Quảng Nam đánh giá cao những đóng góp của Dự án VFBC trong việc hỗ trợ tỉnh chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp và tăng trưởng xanh thông qua phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là mây tre lá, dược liệu và cau theo hướng bền vững, có chứng chỉ rừng, thúc đẩy trồng rừng và sản xuất rừng gỗ lớn...

Trên cơ sở tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng, công tác bảo tồn, tuần tra, giám sát rừng và đa dạng sinh học được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: A.N

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Giám đốc Ban quản lý Dự án VFBC Việt Nam cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, Dự án VFBC triển khai trên địa bàn 11 tỉnh và 3 vườn quốc gia với 2 hợp phần chính: quản lý rừng bền vững do DAI Global LLC thực hiện và bảo tồn đa dạng sinh học do WWF thực hiện.

Là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, Quảng Nam có tiềm năng và lợi thế để chọn lựa triển khai cả 2 hợp phần của dự án. Những năm qua, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chủ trương để triển khai các chính sách phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện tổ hợp tác mây tre lá, dược liệu và cộng đồng giữ rừng tham dự cuộc họp. Ảnh: A.N

Sau 2 năm triển khai Dự án VFBC, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên đây là lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, với sự tham dự của đông đảo nhà chuyên môn, đơn vị hợp tác liên kết, quản lý rừng bền vững trong cuộc đồng...

Mô hình hợp tác quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học thời gian quan luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, doanh nghiệp được tiếp cận các phương pháp và kỹ thuật sản xuất xanh, thân thiện với môi trường; cộng đồng được tăng cường năng lực, cải thiện sinh kế, phát triển vùng nguyên liệu hiệu quả; chính quyền kiểm soát hiệu quả hơn các nguy cơ gây mất rừng và suy thoái rừng...

Đại biểu chia sẻ công tác quản lý rừng bền vững trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: A.N

Dịp này, Ban quản lý Dự án VFBC Quảng Nam tiếp nhận các sản phẩm, trang thiết bị thực hiện dự án từ Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hợp phần quản lý rừng bền vững về chuỗi giá trị dược liệu và vườn ươm keo với Công ty CP Sâm Việt Linh (Nam Trà My), Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc (Bắc Trà My), Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Trà (Nam Trà My) và Công ty TNHH MTV Đức Uyên (Hiệp Đức).