Gìn giữ rừng xanh

Hai mươi năm kể từ ngày tái lập huyện Nam Trà My cũng là chừng ấy thời gian, lực lượng kiểm lâm huyện trưởng thành và tạo nên những dấu ấn không chỉ với rừng mà còn với sự phát triển của địa phương.

Lực lượng kiểm lâm Nam Trà My thường xuyên tổ chức tuần tra tại các khu rừng xung yếu. Ảnh: C.B

Lên công tác tại Nam Trà My từ năm 2006, ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Trà My vẫn nhớ như in khó khăn, vất vả của buổi đầu làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

“Thời điểm đó điều kiện rất khó khăn, nhất là đường sá. Từ huyện đi các xã toàn phải đi bộ, đi từ cầu Nước Là (thôn 2, xã Trà Mai) lên tới Trà Linh phải mất 2 ngày đường. Bà con ngày đó còn khổ, nhiều lần lên ăn đỡ ngủ nhờ, bà con cho gì ăn nấy, nên rất quý nhau” - ông Thanh nhớ lại.

Với độ che phủ rừng hơn 52%, trong đó có nhiều loại gỗ quý như trầm hương, huỳnh đàn… nên Nam Trà My luôn phải đối mặt với nguy cơ phá rừng cao, là tâm điểm của nhiều đối tượng từ khắp nơi đổ về. Vì vậy, kiểm lâm huyện cùng các lực lượng phải căng mắt theo dõi rừng từng ngày.

“Năm 2007, ở Nam Trà My xuất hiện việc khai thác cây sưa rừng (huỳnh đàn) trái phép tại Trà Cang, loại cây này có giá trị kinh tế rất cao, do đó các đối tượng nhiều tỉnh lân cận đổ về khai thác, những đối tượng này rất manh động. Chúng tôi phải phối hợp với nhiều lực lượng khác ngày đêm đẩy đuổi, ngăn chặn, tịch thu nhiều lâm sản để xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Thanh nói.

Theo ông Nguyễn Đình Hoan - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My, hiện nay, ngoài việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My còn thường xuyên kiểm tra, vận động người dân không chặt phá rừng làm nương rẫy, làm giảm chất lượng rừng, tạo môi trường để phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, truy quét và đẩy đuổi các đối tượng phá hoại rừng ra khỏi địa bàn, giữ bình yên cho rừng xanh.

“Từ năm 2016 đến nay, lực lượng kiểm lâm Nam Trà My đã tổ chức gần 1.000 đợt truy quét tại các khu rừng xung yếu, kiểm tra phát hiện và xử lý gần 280 vụ vi phạm, trong đó xử lý hành chính 256 vụ, tịch thu hơn 250m3 gỗ các loại, buộc trồng lại rừng 3,5ha. Nhờ vào việc thực thi nghiêm minh pháp luật lâm nghiệp, nên số vụ vi phạm năm sau giảm hơn so với năm trước” - ông Hoan thông tin.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nhận xét: “Đội ngũ kiểm lâm đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cũng như tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát triển rừng rất tốt.

Vì vậy, độ che phủ rừng của Nam Trà My ngày càng tăng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện nói riêng và Quảng Nam nói chung. Đồng thời góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Nam Trà My”.