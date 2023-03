Vụ khai thác rừng phòng hộ tại Đông Giang: Nâng cảnh giác bảo vệ rừng

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định có gần 8 khối gỗ tròn được tìm thấy trong tổng số 23 cây bị khai thác tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Tư (Đông Giang). Dấu vết nhiều cây gỗ mới cũ nằm rải rác dọc cánh rừng, cho thấy công tác quản lý còn có sự thiếu sót, lỏng lẻo.

Lãnh đạo huyện Đông Giang kiểm tra hiện trường vụ xâm hại rừng tại xã Tư. Ảnh: Đ.N

Khó kiểm soát

Quá trình xác minh ban đầu tại hiện trường cho thấy, dấu vết gỗ bị cưa hạ xen lẫn giữa mới và cũ, rải rác trong những khoảng thời điểm khác nhau. Điều này cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn khiến các đối tượng có cơ hội lợi dụng để khai thác gỗ trái phép.

Một cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang cho hay, qua báo cáo của lực lượng trực tiếp làm nhiệm nhiệm vụ quản lý rừng địa bàn xã Tư, các đối tượng đã lợi dụng vào các dịp nghỉ tết và những ngày cuối năm để lén lút khai thác gỗ rừng.

Thời gian qua, mặc dù đơn vị tăng cường kế hoạch tuần tra tại các lâm phận quản lý nhưng thực tế do địa hình hiểm trở, lực lượng mỏng nên việc kiểm soát có phần chưa chặt chẽ, khiến xảy ra thiếu sót trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Hậu quả trong việc thiếu sót này, mới đây, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 23 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật tại khu vực rừng thuộc khoảnh 5, tiểu khu 65 (thôn Ga Doong, xã Tư) với số lượng gỗ tròn tại hiện trường 7,988m3.

Trong đó, có 13 cây nằm trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang (số lượng gỗ tròn tại hiện trường 6,103m3) và 10 cây nằm trong diện tích do UBND xã Tư ủy quyền cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý bảo vệ (khối lượng gỗ tròn tại hiện trường 1,885m3). Nhiều thân gỗ tròn được tìm thấy nằm nguyên tại gốc, chỉ số ít được mang đi khỏi hiện trường.

Một số thân gỗ tròn bỏ tại hiện trường. Ảnh: Đ.N

Qua đánh giá và phân tích, rất có khả năng, số gỗ này được người dân địa phương tận dụng khai thác để làm nhà hoặc sử dụng vào công việc gia đình. Bởi, thực tế tại hiện trường cho thấy, nhiều cây gỗ có dấu hiệu bị mục; một số cây con (gỗ tròn loại nhỏ đường kính dưới 20cm) do tác động từ cây gỗ lớn nên bị ngã đổ theo. Chủ rừng và chính quyền huyện Đông Giang đã nhận trách nhiệm trong việc thiếu giám sát chặt chẽ, tạo sơ hở để các đối tượng khai thác rừng một cách đáng tiếc thời gian vừa qua.

Chấn chỉnh quản lý rừng

Ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông dẫn đoàn công tác liên ngành đến hiện trường để kiểm tra, xác định vị trí và kiểm đếm số gỗ rừng bị khai thác.

Qua đó, có cơ sở chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan nhằm kịp thời chấn chỉnh, xác lập trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo ông Phương, quan điểm của địa phương là không bao che cho những sai phạm; tùy theo mức độ hành vi (nếu có) sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác lập hồ sơ, xác minh, điều tra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép vừa xảy ra tại xã Tư. Đồng thời sớm tìm ra đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chỉ đạo truy tố theo đúng quy định của pháp luật để có hướng xử lý, răn đe” - ông Phương nói.

Để xảy ra vụ việc ngay trong đầu năm mới, ông Phương nói, rõ ràng có sự buông lỏng trong quản lý rừng thời gian qua, lơ là và thiếu phối hợp chặt chẽ. Vì thế, cần làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận.

Sau vụ việc này, địa phương sẽ tăng cường quản lý, sớm có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

“Chúng tôi giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh thành lập Tiểu đội dân quân thường trực tại xã Tư - xã an toàn khu để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã” - ông Phương nhấn nói.