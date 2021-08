Chi trả hỗ trợ cho lao động tự do tại phường Hòa Thuận

(QNO) - Sáng nay 20.8, UBND phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) chi trả tiền hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cán bộ phường Hòa Thuận hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: D.L

Đây là 4 lao động tự do đầu tiên trên địa bàn TP.Tam Kỳ được chi trả tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về hỗ trợ lao động tự do và một số đối tượng khác. Mỗi lao động được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Được biết, đến thời điểm này, việc triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ cũng như Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh đang được TP.Tam Kỳ thực hiện rốt ráo. Đối với Nghị quyết 68, Tam Kỳ đã hỗ trợ 6 lao động ngừng việc của Công ty Fashion Garment (trong đó có thêm 6 trẻ em dưới 6 tuổi là con của 5 lao động) với số tiền 12 triệu đồng. Thành phố hỗ trợ 2 trẻ em cách ly y tế số tiền 2 triệu đồng.

Lao động bị ngừng việc nhận hỗ trợ tại UBND TP.Tam Kỳ. Ảnh: D.L

Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho vay ngừng việc đối với 121 lao động với số tiền cho vay hơn 474 triệu đồng. Các đơn vị đã được giải ngân gồm Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ (13 lao động), Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC (82 lao động), Trường Mầm non Mickey (14 lao động), Trường Mầm non Happy Kids (12 lao động).