Giữ an ninh từ công đoàn cơ sở

Hơn 75% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự mỗi năm; hơn 1.100 cán bộ viên chức, người lao động cốt cán tham gia tuyên truyền về an ninh và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở là những dấu ấn đáng chú ý trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh qua 5 năm (2018 - 2023).

Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều kênh, trực tiếp lẫn trực tuyến để tăng cường tần suất và sự tương tác đến người lao động.

Bám thực tiễn để xây dựng phong trào

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để liên tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Hai đơn vị đã triệt để khai thác, ứng dụng khoa học công nghệ, mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi...

Cụ thể hóa chương trình phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh, Công đoàn cơ sở xã Điện Quang (Điện Bàn) đã lồng ghép nhiều cuộc vận động, các phong trào giữ an ninh tại địa bàn.

Từ sự phối hợp vận động của công đoàn cơ sở, toàn xã Điện Quang lắp đặt được 181 camera an ninh, giúp giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Công đoàn cơ sở xã cũng tích cực vận động đoàn viên công đoàn đóng góp xây dựng đội dân phòng.

“Mô hình camera an ninh và các mô hình tự quản về an ninh với sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, cung cấp nhiều tin báo giá trị để đấu tranh với các loại tội phạm, trở thành tai mắt của công an xã trong giữ an ninh trật tự” - bà Phan Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Điện Quang chia sẻ.

Đại diện công đoàn Công ty TNHH Ducksan Vina (xã Tam Thăng, Tam Kỳ) cho hay, dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động. Trong bối cảnh đó, hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp hơn, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở công ty.

Để chủ động phòng ngừa, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, công đoàn công ty đã thường xuyên phổ biến nhiều nội dung tuyên truyền về an ninh trật tự, kêu gọi công nhân, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm. Công ty cũng đã lập các trang Zalo, Facebook để tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống.

“Từ năm 2018 đến nay công ty không xảy ra tệ nạn xã hội, không có tình trạng lãn công, đình công, ngừng việc tập thể. Số lượng nhân sự ổn định, thu nhập người lao động được cải thiện, tình hình an ninh trật tự ở công ty cũng như tại các khu nhà trọ có công nhân công ty sinh sống được đảm bảo” - ông Nguyễn Quốc Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Ducksan Vina cho biết.

Duy trì “lá chắn” an ninh

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh cho hay, Liên đoàn Lao động và Công an tỉnh chú trọng triển khai tuyên truyền về các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Tập trung hướng dẫn cho CNVCNLĐ nhận diện, phòng chống các thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng; nêu gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các tổ chức công đoàn. Đồng thời công đoàn các cấp cũng tích cực nắm bắt tình hình, tư tưởng của CNVCNLĐ, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế.

Công an Tam Kỳ phát tờ rơi tuyên truyền cho công nhân Khu công nghiệp Trường Xuân (TP.Tam Kỳ).

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, mỗi năm Công an tỉnh mở 2 - 3 lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng giải quyết các tình huống khi xảy ra vụ việc về ninh trật tự. Hơn 75% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” mỗi năm.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trực tiếp xây dựng lực lượng cốt cán trong CNVCNLĐ với hơn 1.100 người, là lực lượng tiên phong, gương mẫu, trực tiếp tham gia tuyên truyền, giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở. Những nỗ lực đã tạo ra một “lá chắn” hiệu quả tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong bảo vệ an ninh trật tự.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong việc kích động công nhân bãi công, biểu tình trái phép; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự mới phát sinh, không để kéo dài, gây phức tạp.

Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự được xây dựng và nhân rộng. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự được quan tâm. Các cách làm hay, sáng tạo đã được các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện, đã góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

“Thời gian tới, tình hình thế giới, trong nước vẫn sẽ có có những diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác phối hợp cần được đổi mới, thông tin cần kịp thời, nhanh chóng, triển khai các mô hình phải sát thực tiễn theo hướng chủ động, sáng tạo, dễ làm, dễ nhân rộng.

Hai ngành sẽ chú trọng triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác triển khai thực hiện trong giai đoạn mới” - Đại tá Nguyễn Thành Long nói.