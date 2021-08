Hàng chục nhân viên văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An nghỉ việc không lương: Hết đường xoay xở

Hàng trăm lao động đang làm việc tại 2 di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An đã phải nghỉ việc không lương hoặc hưởng 50% lương cơ bản từ nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Du lịch di sản đình trệ khiến nhiều lao động phải nghỉ việc.

Khó càng thêm khó

Chị Đ.N.M.H. - nhân viên Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An (thuộc Trung tâm VHTT - TTTH TP.Hội An) cho biết đã khá hoang mang khi nhận được thông báo tạm ngưng hợp đồng lao động.

Ngày 14.7.2021 UBND tỉnh đã có Quyết định 1956 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, quy định tất cả hướng dẫn viên (HDV) du lịch có thẻ còn thời hạn sử dụng chưa được hưởng chính sách quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021 cũng như đáp ứng một số điều kiện theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ một lần số tiền 3,71 triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Phương Giang - Trưởng Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An, hiện đa số nhân viên của Văn phòng không có thẻ HDV theo quy định, tuy nhiên lại có giấy chứng nhận HDV đứng điểm và HDV di sản do Sở VH-TT&DL và 2 tổ chức UNESCO, ILO tập huấn đào tạo. Do đó, đơn vị mong muốn tỉnh linh động xem xét giải quyết hỗ trợ cho những HDV này

Từ tháng 5.2021 khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, chị H. cùng nhiều lao động của đơn vị chỉ còn nhận 50% lương cơ bản, dù không nhiều nhưng cũng tạm đủ cho vợ chồng và đứa con nhỏ chi tiêu dè sẻn.

Bây giờ nguồn thu nhập cuối cùng của gia đình cũng chấm dứt, chị H. rất lo cho ngày tháng sắp tới. Chồng chị H. làm việc cho một công ty lữ hành tại Đà Nẵng, hơn năm nay cũng thất nghiệp.

Chị H. chỉ là một trong số khoảng 80 nhân viên thuộc Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An nghỉ việc không lương từ ngày 1.8. Ngoài một số xoay xở chuyển sang bán hàng trên mạng, hầu hết bế tắc mưu sinh, không có thu nhập sau khi mất việc làm.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VHTT - TTTH TP.Hội An cho biết, đơn vị có khoảng 200 lao động, tiền lương chi trả nhân viên bình quân mỗi tháng 1 tỷ đồng. Gần 2 năm qua, dịch bệnh, bão lụt liên tục, du lịch đình đốn, nguồn dự phòng cũng cạn kiệt, đơn vị phải tìm mọi cách khắc phục nhằm duy trì hoạt động chờ du lịch phục hồi nhưng tình hình ngày càng bế tắc.

“Mặc dù từ tháng 5 Văn phòng Hướng dẫn tham quan đã ngừng hoạt động, nhưng nhân viên vẫn được hưởng 50% lương. Tuy nhiên dịch Covid-19 kéo dài, nguồn thu không có, bắt buộc chúng tôi phải cho phần lớn nhân viên Văn phòng Hướng dẫn tham quan tạm thời nghỉ việc từ ngày 1.8 đến 31.12, chỉ duy trì bộ phận hành chính văn phòng, tuyên truyền…

Riêng bộ phận sự kiện, biểu diễn chỉ làm 50% thời gian và hưởng 50% lương cơ bản theo hệ số (bình quân 1,6 triệu đồng/tháng) để tập luyện dựng chương trình mới chuẩn bị cho các sự kiện năm 2022. Thời gian tới, tùy tình hình diễn biến dịch bệnh và sự phục hồi du lịch Trung tâm sẽ gọi lao động đi làm lại từng đợt” - bà Cẩm cho biết.

Thấp thỏm chờ hết dịch

Qua 4 đợt dịch Covid-19 bùng phát, không chỉ doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cạn kiệt nguồn lực, lâm vào tình cảnh khó khăn mà các đơn vị sự nghiệp nhà nước cũng không ngoại lệ. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, từ nhiều tháng qua 129 lao động làm việc nơi đây chỉ được hưởng lương cơ bản từ 2,5 - 7 triệu đồng/tháng.

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn chia sẻ, đây là sự nỗ lực rất lớn của đơn vị. “Cũng may đơn vị còn quỹ phát triển sự nghiệp mấy năm trước trích để lại, bây giờ ứng mượn chi trả lương cơ bản cho anh em” - ông Hộ cho hay.

Hiện tại, quỹ lương mỗi tháng Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn phải chi trả khoảng 740 triệu đồng (bao gồm 140 triệu tiền bảo hiểm), tương đương một năm khoảng 8 tỷ đồng.

Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn và Trung tâm VHTT - TTTH TP.Hội An là 2 đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí hoạt động. Cũng như Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, thời gian qua Trung tâm VHTT - TTTH TP.Hội An phải sử dụng quỹ dự phòng của đơn vị và nguồn cải cách tiền lương để chi trả cho người lao động. Mặc dù đã cắt giảm nhưng hiện mỗi tháng tổng quỹ lương trung tâm chi trả cho người lao động ước khoảng 400 triệu đồng.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, trường hợp hết nguồn sử dụng mà dịch bệnh vẫn còn, đơn vị sẽ tính đến việc vay ngân sách để duy trì hoạt động.

“Hiện giờ chỉ còn cách tiết kiệm hết mức các khoản chi tiêu, đồng thời điều tiết lao động để giảm thấp nhất tiền lương. Dù vậy, chúng tôi cũng phải hoạt động, xây dựng những sản phẩm mới cho năm tới khi du lịch phục hồi để có thể bắt tay ngay vào công việc” - bà Cẩm chia sẻ.