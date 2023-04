Hội An phát động Tháng công nhân năm 2023

Sáng 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hội An tổ chức lễ phát động Tháng công nhân năm 2023 và Tháng hành động an toàn vệ sinh, lao động năm 2023.

LĐLĐ TP. Hội An trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.Hải

Tháng công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” gắn với hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là hoạt động rộng khắp có tính hành động cao, trực tiếp hướng về cơ sở với nhiều nội dung và hình thức tổ chức phong phú nhằm đem lại niềm vui, hạnh phúc cho công nhân viên chức - lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Các cấp công đoàn sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm, trong đó triển khai tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Ông Nguyễn Đình Hòa - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hội An cho biết, cùng với 2 nhà “mái ấm công đoàn” do LĐLĐ tỉnh phân bổ trong năm nay, LĐLĐ TP.Hội An trích nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để trao 80 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng. Tổ chức CHIA cũng hỗ trợ 40 suất quà tổng trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên của Đội khai thác yến Hội An.