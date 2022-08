Hợp tác đưa lao động sang Hàn Quốc

Hàng chục lao động của huyện Nam Trà My sẽ sang Hàn Quốc lao động thời vụ ngay sau khi thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc được ký kết giữa huyện Nam Trà My và quận Ham Yang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc).

Huyện Nam Trà My và quận Ham Yang ký kết thỏa thuận hợp tác lao động. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nam Trà My, đại diện quận Hamyang (Hàn Quốc) và huyện Nam Trà My đã ký thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động (LĐ) đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Nam Trà My sẽ đưa 21 LĐ qua làm nông nghiệp ở Hamyang, lương mỗi tháng khoảng 2 triệu won (tương đương 37 triệu đồng).

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Trong những lần thăm trước đây, lãnh đạo 2 địa phương đã đề cập vấn đề giải quyết, tạo việc làm cho người LĐ, vì điều này phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của cả hai địa phương.

Trước khi sang thăm Nam Trà My, quận Ham Yang đã có văn bản đề nghị vấn đề thực hiện chương trình LĐ thời vụ, chuyến đi này của đoàn đã ký kết được hợp đồng. Huyện Nam Trà My sẽ tích cực hỗ trợ LĐ mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ đi làm việc thời vụ tại Ham Yang.

Chúng tôi mong muốn phía Ham Yang quan tâm hỗ trợ LĐ của huyện Nam Trà My trong thời gian làm việc tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng, chương trình LĐ thời vụ này sẽ thành công tốt đẹp, thắt chặt thêm nữa mối quan hệ gắn bó giữa huyện Nam Trà My và Ham Yang”.

Ông Jin Byeong Yeong - Quận trưởng quận Ham Yang khẳng định, đây là bước phát triển mới trong mối quan hệ bền chặt giữa hai địa phương kể từ năm 2015 đến nay.

Ông Jin Byeong Yeong cam kết, cùng với chính quyền huyện Nam Trà My và tỉnh Quảng Nam, quận Ham Yang sẽ chăm sóc tốt cho LĐ của Nam Trà My trong thời gian LĐ sang Hàn Quốc làm việc. LĐ thời vụ của Nam Trà My sang Hàn Quốc sẽ làm việc tại các vùng nông thôn của quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam.

Phía Hamyang sẽ tuyển chọn, đưa người LĐ huyện Nam Trà My đi làm việc tại quận Hamyang; phân công người LĐ thời vụ vào các trang trại trên địa bàn quận Hamyang. Huyện Nam Trà My đáp ứng các yêu cầu do quận Hamyang đề xuất về chương trình LĐ thời vụ.

Hai địa phương dựa trên nhu cầu phái cử người LĐ và tiếp nhận người LĐ từ huyện Nam Trà My đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang sẽ đàm phán kỹ lưỡng, đi đến thống nhất và ký kết các phụ lục, trong đó quy định cụ thể các nội dung về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn.

Chế độ đối với người LĐ bao gồm thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, an toàn, bảo hộ LĐ, phí giao thông, phí đào tạo tiếng Hàn và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, phí làm hộ chiếu, xin thị thực, bảo hiểm, chi phí khám chữa bệnh, việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ được hai địa phương thỏa thuận phù hợp với quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam và Hàn Quốc.