Quế Sơn phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Thời gian qua, huyện Quế Sơn chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm góp phần nâng cao nguồn thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Sau khi được đào tạo nghề nông nghiệp, hầu hết hộ dân đều áp dụng hiệu quả các gói kỹ thuật tiên tiến vào quá trình phát triển những mô hình kinh tế. Ảnh: PV

Ông Hà Tất Phương – Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, năm 2023 huyện tập trung thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, lập danh sách lao động có nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp theo từng địa phương, ngành nghề.

Trong năm, các đơn vị liên quan phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và chính quyền 10 xã, thị trấn gồm Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong, Quế Hiệp, Hương An tổ chức 12 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 400 lao động nông thôn với tổng kinh phí hơn 348 triệu đồng.

“Sau khi hoàn thành khóa học, hầu hết lao động đã tự tạo việc làm ổn định tại địa phương hoặc áp dụng hiệu quả vào các mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình. Từ đó, tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống và tạo điều kiện thoát nghèo” – ông Phương nói.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 46 (ngày 28/9/2015) của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 huyện cũng mở 12 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp ngắn hạn cho 362 lao động nông thôn tại 2 xã Quế An, Quế Xuân 2.

Cùng với đó, Quế Sơn phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong và ngoài huyện. Đồng thời tổ chức hội nghị phân luồng học sinh sau THCS, THPT và tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức sàn giao dịch việc làm huyện Quế Sơn năm 2023 với 30 doanh nghiệp, trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài huyện tham gia tuyển dụng, đào tạo các ngành nghề.

Không chỉ vậy, địa phương phối hợp với Công ty CP Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và tư vấn, giới thiệu các chương trình, thị trường tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trường Cao đẳng THACO tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Nhờ chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nên thời gian qua công tác giảm nghèo ở Quế Sơn có bước chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện cho biết, theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023, hiện nay Quế Sơn có 920 hộ nghèo, giảm 107 hộ so với năm 2022 (vượt 54 hộ so với chỉ tiêu giao). Hộ cận nghèo có 626 hộ, giảm 51 hộ so với năm 2022 (vượt 3 hộ so với chỉ tiêu giao).