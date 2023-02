Thành lập 2 đoàn kiểm tra chính sách hỗ trợ lao động tự do

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 45 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn số 1 do bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các huyện Núi Thành, Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn và TP.Tam Kỳ.

Đoàn số 2 do ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An. Thời gian kiểm tra mỗi địa phương là một ngày và chọn ngẫu nhiên một số lao động tự do tại địa phương để kiểm tra, xác minh các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45.

Theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh, người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cư trú hợp pháp tại tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ với mức 50 nghìn đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không quá 2 triệu đồng/người, thực hiện theo phương thức hỗ trợ một lần.