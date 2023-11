Tôn vinh người lao động và doanh nghiệp tiêu biểu

Sáng 14/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023, chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023.

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: D.L

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định giá trị cốt lõi và xuyên suốt trong các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn.

Người lao động ở mỗi doanh nghiệp (DN) là nhân tố then chốt trong các phong trào thi đua với những đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vì sự phát triển chung của DN. Đã có 17 công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023 được tuyên dương.

Như ông Phan Văn Phúc - nhân viên Công ty TNHH May mặc OneWoo (huyện Thăng Bình), với công việc phân công là bảo trì máy may và làm cử may, đã tập trung nghiên cứu và có nhiều cải tiến giúp công ty nâng cao năng suất sản xuất, giảm thời gian may cho các công đoạn.

Hay với vai trò của một công nhân kỹ thuật, ông Đào Duy Thời - công nhân Công ty TNHH MTV Sedo Vinaco (huyện Duy Xuyên) đã có nhiều sáng kiến cải tiến để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công ty, góp phần đào tạo nghề cho đồng nghiệp.

Ông Thời đã có sáng kiến Kaizen tái sử dụng lõi giấy của cây vải sau khi cắt lader cho máy quấn vải, tiết kiệm hơn 34,6 triệu đồng/tháng cho việc mua nguyên liệu đầu vào. Hay sáng kiến Kaizen giảm thiểu sức lao động cho công nhân, tăng năng suất lao động đã giúp tiết kiệm nhân công cho công ty và tăng năng suất hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều DN đã nỗ lực tìm đơn hàng, tạo công ăn việc làm, thu nhập, không để nợ các khoản nghĩa vụ đối với người lao động. Đó cũng là sự đồng hành vì người lao động hiệu quả nhất.

Ở lĩnh vực này, 18 DN được tuyên dương, đơn cử như Công ty TNHH MTV Sedo Vinako, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh (huyện Duy Xuyên), Công ty TNHH Domex Quảng Nam (huyện Thăng Bình), Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An, Công ty TNHH Vinh Gia (huyện Núi Thành)...

Theo ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, DN tiêu biểu vì người lao động được tuyên dương là DN đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm ổn định, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi khác cho người lao động.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Các DN cũng đã thông qua tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, hằng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết Hội nghị người lao động.

Mỗi DN đều thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đã ban hành các quy chế và các văn bản khác liên quan trực tiếp đến người lao động. DN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chấp hành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu, nộp khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đại diện cho người lao động là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có nhiều hoạt động quan tâm thiết thực đến đời sống người lao động...