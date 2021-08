Chật vật đầu tư khu xử lý rác thải

Một số nơi từng rơi vào sự cố môi trường rác thải do các khu xử lý trong tình trạng quá tải. Quy hoạch mỗi địa phương có một công trình xử lý chất thải rắn (CTR) tập trung đang gặp phải nhiều rào cản.

Đợi… nhà đầu tư

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, nhà máy xử lý CTR sinh hoạt tại xã Cẩm Hà (TP.Hội An), đến nay địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại; doanh nghiệp vừa nộp 6 tỷ đồng ký quỹ phục hồi môi trường. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ.

Hai khu xử lý rác lớn chậm tiến độ

Sở TN-MT cho biết, dự án xử lý CTR Bắc Quảng Nam thuộc thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco liên doanh đầu tư đang gấp rút thi công, dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành, thay thế cho bãi rác Đại Hiệp (Đại Lộc) đang quá tải. Tuy nhiên, hiện có 2 dự án chưa xây dựng. Đó là nhà máy xử lý CTR sinh hoạt tại xã Cẩm Hà (TP.Hội An) do Công ty CP Đầu tư môi trường và phát triển năng lượng DMC-579 Quảng Nam làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế 120 tấn/ngày đêm.

Doanh nghiệp này chỉ mới ký quỹ phục hồi môi trường hơn 6 tỷ đồng và chưa triển khai xây dựng theo quy định. Còn dự án khu xử lý rác thải Nam Quảng Nam dù đã có chủ trương đầu tư năm 2019 để thay thế cho khu xử lý rác Tam Xuân 2, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500