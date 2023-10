Công an Quảng Nam tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống rác thải nhựa

(QNO) - Ngày 10/10, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống rác thải nhựa cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh năm 2023.

Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: M.T

Theo đó, 250 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị được đại diện Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Miền Trung và Tây Nguyên báo cáo các chuyên đề bao gồm: rác thải nhựa và phòng chống rác thải nhựa; các nội dung về công tác bảo vệ môi trường; mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TN-MT trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh được nâng cao nhận thức về tác hại, sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ chất thải nhựa, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, của Công an các đơn vị, địa phương trong quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường...

Thạc sĩ Phạm Hồng Sơn – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Miền Trung và Tây Nguyên báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

Cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị cũng đã tham gia ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các giải pháp về quản lý, sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa hiện nay.

Thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa trong lực lượng Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như tổ chức nhiều đợt ra quân thu gom chất thải nhựa, sử dụng bình thủy tinh đựng nước uống trong hội nghị, hội thảo, giao ban thay việc sử dụng nước uống bằng chai nhựa như trước đây.