Dai dẳng nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Người dân sinh sống ở vùng giáp ranh TP.Hội An và thị xã Điện Bàn gần chục năm nay đã phải sống chung với mùi hôi thối phát ra từ hoạt động sản xuất của Công ty CP Chế biến nông lâm thủy sản Sông Ngân (gọi tắt là Công ty Sông Ngân).

Người dân sinh sống xung quanh nhà máy của Công ty Sông Ngân thường xuyên phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc. Ảnh: H.S

Thời gian qua, nhiều người dân ở khối Hà My Tây (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) bức xúc khi mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra cả ngày lẫn đêm từ nhà máy của Công ty Sông Ngân.

Ông Trần Hữu Ph. (trú khối Hà My Tây) cho hay: “Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Bình thường thì lắng xuống, ít nghe mùi nhưng mỗi đợt mưa xuống nắng lên hoặc hôm nào có gió mạnh là mùi hôi thối tỏa ra rất bức bối”.

Do khu vực nhà máy của Công ty Sông Ngân nằm ở vùng giáp ranh nên không chỉ ảnh hưởng ở phường Điện Dương mà gây ô nhiễm không khí đến phường Điện Nam Đông (Điện Bàn) và xã Cẩm Hà (TP.Hội An).

Ông H., một người dân ở thôn Bàu Ốc Thượng (xã Cẩm Hà) chia sẻ, do chỉ cách nhau một cái nghĩa địa nên mỗi lần có gió thổi xuống là phía Cẩm Hà “lãnh đủ”. Người dân ý kiến liên tục nhưng đến nay tình trạng này chưa được giải quyết dứt điểm.

Dù không nằm trên địa bàn TP.Hội An nhưng do ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hoạt động du lịch - dịch vụ của địa phương nên UBND TP.Hội An đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh tìm phương án xử lý rốt ráo tình trạng này.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Trưởng phòng TN-MT thị xã Điện Bàn cho biết, vừa qua có một đoàn đến kiểm tra hoạt động của nhà máy, ngoài ra hiện nay cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thanh tra doanh nghiệp này về một số vấn đề khác chứ không chỉ ở việc xả thải gây ô nhiễm.

Theo báo cáo của Phòng TN-MT thị xã Điện Bàn, đợt kiểm tra liên ngành gần nhất của cơ quan chức năng địa phương đã diễn ra từ tháng 7.2020. Tuy nhiên, kết quả giám sát môi trường trong đợt kiểm tra này do Công ty Sông Ngân tự thực hiện và cho thấy các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

Còn đợt lấy mẫu gần nhất của cơ quan chức năng đã diễn ra từ tháng 10.2019. Kết quả thử nghiệm về mẫu nước thải, khí thải ở Công ty Sông Ngân thời điểm đó cho thấy chỉ có 1/10 chỉ tiêu về mẫu nước thải vượt quy chuẩn. Còn lại, mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý mùi hôi đều nằm trong giới hạn cho phép.

Được biết, tại cuộc làm việc với tổ kiểm tra liên ngành vào tháng 7.2020, đại diện Công ty Sông Ngân cho biết sẽ có kế hoạch di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề trong năm 2021, 2022 và kiến nghị tỉnh hỗ trợ công ty tìm địa điểm mới.

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Điện Bàn về việc phát triển thị xã giai đoạn 2020 - 2025, đề cập về vấn nạn ô nhiễm môi trường đô thị do một số nhà máy sản xuất không đảm bảo yêu cầu về xử lý môi trường gây ra, đại diện lãnh đạo Sở TN-MT cho rằng, giải pháp khả dĩ nhất là thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện ô nhiễm thì tạm đình chỉ để khắc phục và nếu vẫn không khắc phục thì cần đình chỉ hoạt động.

Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN-MT cho rằng Điện Bàn nên hướng các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào khu, cụm công nghiệp, còn nếu không đưa vào được thì địa phương cần có khu sản xuất tập trung để công tác bảo vệ môi trường thuận lợi hơn chứ để rải rác thì rất khó quản lý.