Gia tăng năng lực thích ứng cho khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên khu sinh quyển Cù Lao Chàm

QUỐC TUẤN | 27/09/2023 - 10:58

(QNO) - Sáng 27/9, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo "Nâng cao hiệu quả quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An". Tham dự và chủ trì hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ TN-MT) và UBND TP.Hội An.