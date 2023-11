Sạt lở và bồi tụ nghiêm trọng ở bờ biển Tam Hải

(QNO) - Chiều 18/11, bà Huỳnh Thị Hồng Kiều - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải (Núi Thành) thông tin, đoàn công tác của địa phương đã khảo sát thực địa tình trạng sạt lở và bồi tụ nghiệm trọng tại khu vực bờ biển Cửa Lở và khu vực cửa An Hòa.

Cụ thể, tại khu vực Cửa Lở (thôn Bình Trung, Tam Hải) diễn ra tình trạng sạt lở, bồi tụ đan xen nhau làm bờ biển biến đổi rất phức tạp, diện tích khu vực sạt lở sâu vào đất liền khoảng từ 15 - 20m, dài khoảng 1km.



Khu vực cửa An Hòa, đoạn cuối chân núi Bàn Than (thôn Thuận An, Tam Hải) khu vực sạt lở sâu vào đất liền khoảng từ 5-10m, dài khoảng 0,7km. Đồng thời kèm theo rác thải từ ngoài biển trôi dạt vào bờ và rác thải từ đầu nguồn trôi xuống làm ảnh hưởng đến môi trường bờ biển rất nghiêm trọng.

Do đó, chính quyền xã đề xuất UBND huyện Núi Thành, Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành sớm có giải pháp khắc phục và đầu tư nguồn kinh phí xây dựng, bảo vệ kè; có phương án di dời mồ mã ở khu vực bị sạt lở nặng.