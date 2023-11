Sẽ thành lập 9 trạm thủy văn và 11 trạm đo mưa tại Quảng Nam

(QNO) - Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành vừa ký quyết định (số 3157) thành lập 7 trạm thủy văn độc lập, 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước và 14 trạm đo mưa thuộc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ.

Cửa Đại (Hội An) sẽ được thiết lập trạm thủy văn

Các trạm khí tượng thủy văn này được đầu tư từ Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và lưu vực sông Cả” thuộc Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB 8).

Sẽ thành lập một trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ A Vương

Theo quyết định này, Quảng Nam sẽ được thành lập 5 trạm thủy văn tại Thác Cạn, Sông Thanh (Nam Giang), Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc), Cửa Đại (Hội An) và Tiên Phước; 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước tại hồ Sông Bung 2 (xã Zuôih, Nam Giang), hồ sông Tranh 2 (xã Trà Tập, Nam Trà My), hồ A Vương (Prao, Đông Giang) và hồ Đắc Mi 4 (xã Phước Chánh, Phước Sơn).

Ngoài ra, còn thành lập 11 trạm đo mưa tại Trà Giác (Bắc Trà My), Trà Nam (Nam Trà My), Phước Mỹ, Phước Thành (Phước Sơn), Zuôih, Tà Bhing (Nam Giang), Bhalee, Dang, A Xan (Tây Giang), Sông Kôn (Đông Giang) và Phước Trà (Hiệp Đức).

Hồ Sông Tranh 2 được lựa chọn thành lập một trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phát thông báo đến các Sở TN-MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, GTVT, KH&ĐT, Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam và UBND các huyện, thành phố Hội An, Hiệp Đức, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định về việc thành lập các trạm thủy văn và trạm đo mưa trên địa bàn Quảng Nam.