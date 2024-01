Tam Kỳ tăng cường bảo vệ thủy sản và chim di cư ở sông Đầm

UBND TP.Tam Kỳ vừa có công văn gửi các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố về việc tăng cường bảo vệ thủy sản và các loài chim di cư tại khu vực sông Đầm (xã Tam Thăng).

Cò nhạn (cò ốc) nằm trong Sách đỏ Việt Nam từng di cư về sông Đầm để trú ngụ và tìm mồi. Ảnh: N.Q

Theo UBND TP.Tam Kỳ, thời gian vừa qua, nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, tại khu vực sông Đầm diện tích cây xanh đã tăng lên, nguồn lợi thủy sản đang phục hồi rõ nét.

Đặc biệt là sự xuất hiện của khá nhiều loài chim di cư về sông Đầm, trong đó có những loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam như cò nhạn (cò ốc). Vào đầu năm 2024 đã xuất hiện những cá thể cò nhạn tại đây trong đầu mùa chim di cư.

Để phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện của Công an xã Tam Thăng, Tam Phú, phường An Phú trong việc tiếp tục ra quân, đẩy mạnh truy quét đối tượng đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời tại khu vực sông Đầm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các xã Tam Phú, Tam Thăng và phường An Phú tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương nói không với việc đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, của các tổ tự quản trong việc bảo vệ môi trường, phục hồi, phát triển hệ sinh thái sông Đầm, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện lâu dài, kiên trì, bền bỉ, tạo chuyển biến rõ nét qua từng năm.

UBND xã Tam Thăng khẩn trương quy hoạch, bố trí, sắp xếp các chươm, rớ trên sông Đầm theo đúng các chỉ đạo trước đây của UBND thành phố; đảm bảo không ảnh hưởng đến mặt nước, không ảnh hưởng đến lối di chuyển và cảnh quan, mỹ quan trên sông cũng như làm hạn chế sự phát triển các loài thủy sản...