Tổ chức chương trình "Nghệ thuật vì môi trường" tại Hội An

(QNO) - Ngày 19.2, tại TP.Hội An diễn ra chương trình "Nghệ thuật vì môi trường". Chương trình do Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội phối hợp Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Công ty TNHH Cơ sở văn hóa nghệ thuật Hội An tổ chức.

Trình diễn nghệ thuật truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tại sự kiện. Ảnh: Q.T

Đây là sự kiện nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển bền vững của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Trong vòng một ngày, tại nhiều khu vực của TP.Hội An diễn ra các sự kiện như: triển lãm tranh động vật biển, trưng bày sách môi trường cho thiếu nhi, trình diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu cùng chuyên gia sinh thái học.

Trên các chòi, trẻ em say mê đọc sách về bảo vệ môi trường. Ảnh: Q.T

Ngoài ra còn có các hoạt động độc đáo như vẽ tranh trên những chiếc ly làm từ vật liệu tái chế, đọc sách trên chòi, tương tác âm nhạc múa hiện đại và hiphop... khiến nhiều trẻ em ở TP.Hội An hào hứng khám phá, trải nghiệm. Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình sẽ làm "mềm hóa" các thông điệp về bảo vệ môi trường đến giới trẻ - những chủ nhân tương lai của trái đất.

Trẻ em vẽ tranh trên sản phẩm tái chế. Ảnh: Q.T

Tham gia chương trình, ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, trên khắp thế giới những người trẻ đang tiên phong trong những cuộc thảo luận về phát triển bền vững. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

"Thật vui khi tại Hội An, vấn đề này nhận được rất nhiều sự quan tâm. Qua chương trình, hy vọng nhận thức của cộng đồng về hệ sinh thái tự nhiên quý giá sẽ tiếp tục được nâng lên, từ đó có các hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ trái đất" - ông Sam Wood nói.

Trao tặng chứng nhận cho các đại sứ văn hóa đọc tại Hội An. Ảnh: Q.T