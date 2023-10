Thành lập Hội đồng hương Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh

(QNO) - Sáng 1/10, Hội đồng hương (HĐH) Duy Nghĩa (Duy Xuyên) tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ thành lập và gặp mặt với sự tham dự của hơn 300 bà con đồng hương.

Ra mắt Ban chấp hành HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH

Trước đây, tuy sinh hoạt chung với HĐH liên xã Duy Nghĩa - Duy Hải tại TP.Hồ Chí Minh nhưng các cá nhân trong Ban liên lạc đồng hương Duy Nghĩa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ, tặng quà gia đình khó khăn (5 đợt) với kinh phí hơn 100 triệu đồng trong đại dịch COVID-19; tặng quà khuyến học cho con em đồng hương học giỏi; tặng quà gia đình đồng hương khó khăn.

Ban liên lạc còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao do HĐH huyện Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức và các chương trình giao lưu nhằm gắn kết bà con đồng hương Duy Nghĩa.

UBND huyện Duy Xuyên trao bằng khen các cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: PHAN VINH

Đến nay, khi đã đủ kiều kiện, HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức thành lập và ra mắt Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Ông Phạm Quốc Lâm (giảng viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) được bầu làm Chủ tịch hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực trong việc kết nối bà con đồng hương của Ban liên lạc đồng hương Duy Nghĩa; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà và sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

UBND xã Duy Nghĩa tặng giấy khen các cá nhân trong HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH

"Để xã Duy Nghĩa đạt mục tiêu đô thị loại V vào năm 2030, cần lắm những tình cảm của quý vị đại biểu và bà con đồng hương. Tôi mong các anh chị trong HĐH tỉnh Quảng Nam, HĐH huyện Duy Xuyên, HĐH xã Duy Nghĩa và toàn thể bà con đồng hương Duy Nghĩa tiếp tục dõi theo, hướng về quê hương, động viên, giúp đỡ và đây là động lực mạnh mẽ để xây dựng quê hương Duy Nghĩa ngày một giàu đẹp" - bà Hưng nói.

Học sinh - sinh viên nhận quà khuyến học từ HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH

Dịp này, HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh gây quỹ được 213 triệu đồng từ hoạt động đấu giá bức tranh sơn dầu "Ký ức sông quê" của họa sĩ Nguyễn Tường Hùng, vẽ về cây cầu tre bắc ngang sông Trường Giang nối xã Duy Thành và Duy Nghĩa giai đoạn 1993 - 2011 và tác phẩm tượng mạ vàng "Căng buồm ra khơi" của các nghệ nhân kim hoàn tại TP.Hồ Chí Minh.

[VIDEO] - Quang cảnh buổi gặp mặt HĐH Duy Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh: