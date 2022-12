Cơ hội hiếm có xuất hiện trong thị trường BĐS hiện nay

(PR) - Các chuyên gia nhận định, chỉ trong khoảng 1 năm nữa, bất động sản sẽ bứt phá sau giai đoạn đi ngang. Hiện tại, nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt đang đứng trước cơ hội “bắt đáy”, đón đầu chu kỳ điều chỉnh của thị trường.

Việc giá BĐS đi ngang thời gian qua là quy luật nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường. Trong thời gian ngắn, BĐS sẽ lại “cất cánh”.

Đầu tư đón đầu chu kỳ thị trường BĐS

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS) nắm giữ tiền mặt trong tay đang nóng lòng với thị trường. Song, việc bỏ tiền vào phân khúc bất động sản đất nền, nhà thấp tầng hay chung cư… lúc này nhà đầu tư cần phải cân nhắc.

Nhận định về chu kỳ của thị trường BĐS, ông Trần Phước Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Long Phát cho rằng vì thị trường đã có sự tăng trưởng tốt từ 2015 – 2021. Do vậy, cần có thời gian nhất định để thị trường đi ngang, hoặc điều chỉnh xuống, rồi hồi phục lại ở những điểm khác. “Nếu cứ đi thẳng mãi thì sẽ có những điểm gãy vỡ, còn nếu đi xuống rồi đi lên nhịp nhàng thì chứng tỏ thị trường rất ổn định, bền vững” - ông Toàn nhận định.

Theo Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Long Phát, thị trường sẽ mất từ 1 đến 1,5 năm để có sự điều chỉnh và đang ở trong 1/2 của giai đoạn điều chỉnh đầu tiên. “Trong 1 năm nữa, thị trường sẽ có sự ổn định cao hơn. Chính vì vậy, điểm tạo đáy của thị trường cũng cần thêm thời gian để tích luỹ. Có thể trong 1-1,5 năm nữa, thị trường sẽ có sự phục hồi về mặt thanh khoản khi tín dụng được nới lỏng” - ông Trần Phước Toàn nói.

Trong giai đoạn mới, xu hướng đầu tư vào BĐS giá trị thật, đặc biệt là đất nền vùng ven, có hạ tầng khớp nối sẽ “lên ngôi”

Do vậy, trong khoảng một năm tới, thị trường sẽ xuất hiện cơ hội cụ thể cho nhà đầu tư có tiền mặt. Nhà đầu tư không chuyên hoặc bán chuyên, có thể sử dụng vốn thực tế của mình để mua những sản phẩm có nhu cầu sử dụng thực như những sản phẩm vùng ven với điều kiện có thể khai thác được trong ngắn hạn 3-6 tháng, giá vốn hợp lý, chưa bị tăng ảo trong giai đoạn vừa rồi.

“Đây sẽ là xu thế tất yếu trong 1-1,5 năm tới, thay thế nhu cầu đầu cơ trong giai đoạn 2020 – 2021 vừa qua” - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Long Phát nhấn mạnh.

Đồng ý kiến, ông Đỗ Duy Tuấn - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển R.I.C cho rằng với xu hướng đầu tư coi trọng giá trị thật của sản phẩm BĐS, nhà đầu tư nên chậm rãi, đánh giá cơ hội để quyết định đầu tư chính xác, chỉ cần 1-2 thương vụ là có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn những nhà đầu tư đã tham gia thị trường thường xuyên.

“Cơ hội này là "kim cương", có lẽ chỉ xảy ra trong chu kỳ 10 năm một lần của thị trường BĐS. Không phải khi nào những nhà đầu tư không chuyên cũng có thể tiếp cận được với BĐS giá tốt, pháp lý tốt và có khả năng tạo ra thanh khoản tốt trong tương lai như trong 1 năm đến” - ông Đỗ Duy Tuấn khẳng định.

Khu dân cư Bình An – điểm sáng BĐS Quảng Nam

Về thị trường BĐS Quảng Nam, ông Nguyễn Bảo Huy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Địa ốc Babylon nhìn nhận, dù thị trường BĐS đang gặp khó vì các chính sách tài khóa của Chính phủ, tuy nhiên vẫn thấy được thị trường BĐS Quảng Nam đang “trong nguy vẫn có cơ”.

Dự án Khu dân cư Bình An được nhận định là điểm sáng thu hút đầu tư bởi hệ thống pháp lý vững chắc, sổ đỏ từng lô.

Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Địa ốc Babylon cho hay cơ hội đang dành cho lớp nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, hoàn toàn có thể tận dụng mức giá BĐS hấp dẫn như hiện tại và tối ưu hóa lợi nhuận nhờ các chính sách ưu đãi của các công ty.

“Tuy nhiên, chỉ nên lựa chọn các sản phẩm BĐS đất nền có hạ tầng hỗ trợ, có tính liên kết vùng đồng thời phải ở khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển như đất vùng ven, đất cạnh Quốc lộ 1. Nhà đầu tư nên tránh sa vào các thị trường đã từng sốt nóng, tăng trưởng từ 60% - 80% trong thời gian qua vì mức giá đã neo cao”, ông Huy cho hay.

Ông Nguyễn Bảo Huy chỉ ra, dự án Khu dân cư Bình An (tại thôn An Thành 1, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) là một trong những cơ hội đầu tư của thị trường BĐS Quảng Nam hiện tại. Lý giải, ông Huy cho rằng đây là dự án là đất đấu giá, được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư, đưa ra đấu giá công khai, minh bạch nên đảm bảo được tính pháp lý.

Dự án Khu dân cư Bình An có vị thế đắc địa khi nằm cạnh quốc lộ 1A, là vùng phụ cận của TP.Tam Kỳ Quảng Nam.

“Thị trường đang rất cần các sản phẩm BĐS có tính pháp lý vững chắc, sổ đỏ từng lô. Bằng chứng, mới những ngày đầu mở bán nhưng dự án đã nhận được sức hấp thụ rất tốt của thị trường”, ông Huy thông tin.

Góc độ khác, bà Lê Thị Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Navi cho biết dự án Khu dân cư Bình An được nhà đầu tư quan tâm vì mức giá hợp lý, vị thế đắc địa khi nằm cạnh Quốc lộ 1.

“Khảo sát thực tế tại dự án, toàn bộ hạ tầng đã được hoàn thiện, khớp nối. Dự án nằm giữa khu dân cư hiện hữu, liền kề TP.Tam Kỳ nhưng lại có mức giá hấp dẫn đảm bảo tỉ suất sinh lợi cao. Do đó, còn thể nhìn nhận dự án Khu dân cư Bình An chính là một trong số ít dự án đáng để đầu tư, đón đầu làn sóng kinh doanh BĐS giai đoạn mới”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Navi nhìn nhận.