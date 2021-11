Công ty An Dương cam kết bàn giao sổ đỏ cho khách hàng khi hoàn tất các thủ tục pháp lý

(QNO) - Sáng ngày 6.11, một nhóm người đã đến chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương đặt tại số 69 đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) treo băng rôn, phát loa làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh doanh nghiệp.

Khu đô thị Rosa Riverside Complex do An Dương làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng khung. Ảnh: CT

Trước sự việc trên, ngày 7.11, Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương (trụ sở chính tại số 75 Nguyễn Duy Hiệu, TP.Hội An) đã có thông tin gửi đến các cơ quan báo chí. Theo doanh nghiệp này, công ty đã làm chủ đầu tư các dự án đô thị trên địa bàn Quảng Nam. Các dự án bị chậm tiến độ là do rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kiểm tra pháp lý của chính quyền tỉnh trong hơn 2 năm cũng như tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tuy vậy, chủ đầu tư nỗ lực vượt khó để hoàn thành thủ tục pháp lý, triển khai thi công hạ tầng; phối hợp cùng cơ quan nhà nước thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục và chờ các hướng dẫn để hoàn thành các dự án. Công ty cho biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định của Nhà nước nên không thể ngày một ngày hai là có được.

Doanh nghiệp nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan. Ảnh: CT

Theo ông Đinh Văn Xuân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương, doanh nghiệp luôn đặt quyền lợi của nhà đầu tư, khách hàng lên trên hết và tích cực hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng. Nhưng qua rà soát nhận thấy, một số khách hàng đã tự ý giao dịch bất hợp pháp, bằng giấy viết tay một số lô đất thuộc các dự án của công ty.

“Đây là hình thức giao dịch không có giá trị pháp lý và không được công ty đồng ý. Việc khách hàng giao dịch không đúng quy định đã làm phát sinh một số vấn đề đáng tiếc, trong đó có sự việc xảy ra vào ngày 6.11 nêu trên” - ông Đinh Văn Xuân nói.

Hiện nay, Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương đang tiến hành đối thoại, làm rõ và hướng dẫn khách hàng phương án giải quyết. Tinh thần của doanh nghiệp là đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, khách hàng, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch hợp pháp, công ty cũng đã có công văn cam kết cụ thể việc bàn giao sổ đỏ cho khách hàng khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất.

Phía công ty khẳng định, đây cũng là thông cáo chính thống để phản hồi về các bài viết, clip đang được một số đối tượng cố tình lan truyền để bôi xấu hình ảnh doanh nghiệp trên mạng xã hội và các kênh thông tin không chính thống khác. Các hành vi bôi nhọ, làm xấu hình ảnh công ty đã được chúng tôi trình báo đến cơ quan công an và lực lượng chức năng.