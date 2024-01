Mở bán phân khu biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ tại dự án Vịnh An Hòa City

(QNO) - Cuối tuần qua, Công ty CP Đầu tư và phát triển FVG Land (thuộc Tập đoàn FVG) tổ chức lễ mở bán các phân khu của 2 dòng sản phẩm bất động sản là biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ thuộc dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành). Sự kiện thu hút hơn 200 nhà đầu tư tham dự.

Thực hiện nghi thức mở bán biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ. Ảnh: T.P.T

Tại buổi mở bán, FVG Land giới thiệu 2 dòng sản phẩm gồm 33 căn nhà vườn Mỹ tại 3 block CL57, CL59, CL60 và 29 căn biệt thự Nhật Bản thuộc block 1, 2 với các ưu điểm vượt trội.

Ông Vũ Cao Giang - Tổng Giám đốc FVG Land cho biết, hơn một nửa giỏ hàng nhanh chóng được giao dịch thành công tại buổi mở bán. Đây là tín hiệu rất tốt trong bối cảnh thị trường bất động sản Quảng Nam gặp khó khăn trong suốt thời gian vừa qua.

Để tri ân khách hàng quan tâm đối với các sản phẩm biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ tại dự án Vịnh An Hòa City, ngay trong lễ mở bán, chủ đầu tư dành nhiều chính sách bán hàng ưu đãi như tặng ngay 50 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công sản phẩm, khoản thanh toán được linh hoạt theo quý kéo dài 8 - 10 đợt.

Một góc phân khu được mở bán nhìn từ trên cao. Ảnh: T.P.T

Phân khu nhà vườn Mỹ với những căn nhà liền kề thoáng đãng cả mặt trước và mặt sau nhà với không gian sân vườn rộng rãi, mang vẻ đẹp truyền thống tối giản nhưng không kém phần hiện đại với đầy đủ các tiện nghi đáp ứng nhu cầu sống gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng. Với diện tích 130 - 254m2, nhà vườn Mỹ được áp dụng mức giá bán dao động 3,5 - 3,8 tỷ đồng tùy căn.

Sản phẩm biệt thự Nhật Bản lại mang đến vẻ đẹp kiến trúc Á Đông với những biểu tượng đặc trưng của xứ sở hoa anh đào cùng những tiêu chuẩn sống thượng lưu gồm phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ có tổng diện tích 276 - 288m2. Mức giá bán dao động 8,5 - 8,8 tỷ đồng tùy căn.

Các phân khu này đều sở hữu vị trí đắc địa ngay lõi trung tâm khu đô thị, thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích về giáo dục, y tế, giao thông mang đến cho cư dân một cuộc sống sầm uất bậc nhất ngay trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.

Vịnh An Hòa City với quy mô lên đến 99,6ha, tiếp giáp với 3,5km hướng ra mặt vịnh An Hòa. Với chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh thành đơn vị hành chính để xây dựng đô thị loại I trong tương lai gần, Vịnh An Hòa City là một sự lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư.