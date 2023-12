20 sản phẩm đoạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023

(QNO) - Chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023.

Qua đánh giá, sản phẩm đăng ký bình chọn năm nay có tính sáng tạo cao. Ảnh: V.T

Năm 2023 có 67 sản phẩm đăng ký bình chọn đến từ 52 cơ sở sản xuất của 18 huyện, thị xã, thành phố. Sản phẩm đăng ký thuộc 2 nhóm: sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản và đồ uống.

Qua đánh giá, 52/67 sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo các tiêu chí. Hội đồng đã bình chọn 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Trong đó, 2 giải nhất thuộc về sản phẩm “Giá treo khăn” của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng (Công ty TNHH Làng đúc đồng Phước Kiều, thị xã Điện Bàn) và sản phẩm “Nước rửa chén quế Trà My Minh Phúc” của HTX Quế Trà My Minh Phúc (Bắc Trà My).

Sản phẩm đoạt giải được nhận thưởng tiền mặt, hỗ trợ thị trường tiêu thụ, tham gia các cuộc trưng bày, triển lãm và quảng bá sản phẩm trong và ngoài địa phương.

Hội đồng cũng sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2023.