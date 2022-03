Chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã được xem là giải pháp, cơ hội để khu vực kinh tế này chuyển mình, tăng hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Sản phẩm từ cây nhàu của HTX Best One được giới thiệu, bán thông qua nhiều kênh. Ảnh: KK

Hợp tác xã (HTX) Best One thành lập năm 2021, tại phường An Phú (Tam Kỳ), trên nền tảng Cơ sở Best One (ra đời năm 2017) chuyên sản xuất sản phẩm từ cây nhàu.

Đến nay, HTX đã sản xuất, chế biến ra nhàu lát khô, bột nhàu, trà nhàu túi lọc, viên nhàu, nhàu tươi ngâm mật ong, nước cốt nhàu, nước cốt nhàu vị dứa, rượu nhàu, muối chườm thảo dược. Trong đó, “Bột Nhàu” được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

“Ứng dụng chuyển đổi số (CĐS), chúng tôi đã chọn hướng đi để lan tỏa sản phẩm nhàu Best One đến thị trường chủ yếu bằng phương pháp online, thương mại điện tử. Do vậy, ngay sau khi tên thương hiệu, Best One đã xây dựng trang website “nonibestone.com” và đây được xem là tài sản vô hình của thương hiệu” - Giám đốc HTX Best One, bà Bùi Thị Tuyết Nhung nói.

Thông qua website, HTX Best One thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến khởi nghiệp, vùng nguyên liệu, sản xuất, quảng bá sản phẩm nhằm tăng uy tín của trang điện tử và bán hàng ngay tại “ngôi nhà” của mình.

Bà Nhung cho biết thêm, HTX còn đăng ký, bán hàng trên Lazada, Shopee, Sendo, chăm sóc, quảng bá bán hàng trên các kênh facebook, fanpage, zalo, tiktok, google map, youtube. Đặc biệt, xây dựng hệ thống bán hàng online thông qua nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc.

HTX còn tham gia hội chợ để quảng bá, tiếp cận nhanh với khách hàng. Hội chợ diễn ra ở tỉnh, thành nào thì nhà phân phối, đại lý nơi đó tham gia. Đơn hàng có được trên website, trên các kênh thương mại điện tử, Best One chuyển lại cho nhà phân phối, đại lý tại nơi đó gửi đến khách hàng, giúp giảm chi phí vận chuyển và gây thiện cảm với họ hơn. Với hoạt động của mình, HTX giải quyết việc làm cho 10 lao động, mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Trưởng phòng Kế hoạch - kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, ông Đặng Văn Tính cho hay, CĐS trong kinh tế tập thể là số hóa quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, sử dụng thương mại điện tử.

Chính vì thế, CĐS được Liên minh HTX tỉnh khuyến khích HTX áp dụng và bước đầu bắt nhịp thị trường. Tuy nhiên, số lượng HTX tham gia tiến trình CĐS ít, chưa quy củ. Nguyên nhân là do nhiều đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của công việc này. Năng lực, trình độ về số hóa, công nghệ thông tin của cán bộ quản lý HTX hạn chế; hạ tầng liên quan thì lạc hậu…

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ định hướng, tư vấn và tập huấn về CĐS cho thành viên HTX. Lựa chọn HTX hoạt động hiệu quả, nắm bắt nhanh về công nghệ thông tin và cán bộ có năng lực, tâm huyết nhằm xây dựng mô hình điểm ứng dụng công nghệ số gắn với sản phẩm chủ lực để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng…