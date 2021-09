Đại Lộc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu

(QNO) - Thời điểm này, Đại Lộc thu hoạch lúa hè thu 2021 với phương châm nhanh, gọn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Dù đầu vụ có nhiều bất lợi xảy ra nhưng giờ đây, ở nhiều chân ruộng, lúa chín trĩu bông trong niềm phấn khởi của bà con nông dân.

Niềm vui lúa chín trĩu bông trên cánh đồng An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc. Ảnh: H.L

Đồng An Lợi Tây trĩu hạt

Vụ hè thu 2021, Đại Lộc gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, nhiều khu vực thiếu nước tưới nghiêm trọng vào giữa và cuối vụ trong khi các phương án chống hạn không khả thi, hiệu quả thấp. Đặc biệt, đợt nắng nóng đúng vào thời điểm lúa trổ cũng gây ảnh hưởng đối với những cánh đồng gieo sạ trà sau. Song, vượt qua mọi khó khăn, người dân Đại Lộc nỗ lực bước vào cao điểm thu hoạch vụ mùa trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Lợi Tây cho biết, toàn thôn sản xuất lúa trên tổng diện tích 110ha, trải rộng 3 cánh đồng Đại Lợi, Đại An và Hoà Tây. Cánh đồng Đại Lợi sản xuất 30ha, chủ yếu sử dụng giống Hoà Phát 3 - giống ngắn ngày; đồng Hoà Tây và Đại An sử dụng giống TH5 và BC15 - giống trung ngày. Đồng Đại Lợi trúng lớn bởi hội tụ những yếu tố thuận lợi, nước tưới đủ, đồng ruộng bằng phẳng, người dân nắm vững kỹ thuật thâm canh, chịu khó nên năng suất cao hơn nơi khác. “Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, địa phương nỗ lực vận động bà con nhanh chóng thu hoạch lúa, đề phòng mưa dông gây ngã đổ, thiệt hại” - ông Dũng nói.

Đưa lúa về nhà. Ảnh: H.L

Những ngày này, cánh đồng Đại Lợi (thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa) đang vào vụ thu hoạch rộ trong niềm phấn khởi của nông dân bởi đây là vụ lúa hè thu được mùa nhất trong các năm qua. Không khí thu hoạch diễn ra náo nhiệt với 2 máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất.

Gia đình ông Phạm Tươi (thôn An Lợi Tây) gieo sạ 6 sào lúa ở cánh đồng Đại Lợi, lúa rất chắc hạt, trĩu bông, óng vàng. Ông Tươi dự kiến mỗi sào sẽ cho thu hoạch 9-10 bao lúa tươi, tầm 300-320kg lúa khô. Ông Tươi cũng như nhiều hộ ở đây sản xuất giống Q.Nam, Hoà Phát 3 vốn là giống ngắn ngày có đặc tính chịu hạn, chịu nắng nóng, do vậy năng suất đạt được rất đáng mừng. Hiện, cánh đồng Đại Lợi đã thu hoạch chừng 1/3 diện tích trong tổng số 30ha và dự kiến chỉ trong vòng 1 tuần đẩy mạnh thu hoạch với 2 máy gặt đập liên hợp thì sẽ thu hoạch xong.

Nâng trên tay những bông lúa chín vàng, trĩu hạt, ông Phạm Tốt (thôn An Lợi Tây) chia sẻ, vụ này, ông cũng xuống giống 7 sào lúa trên cánh đồng Đại Lợi, năng suất ước đạt trên 300kg khô/sào. Vụ đông xuân 2020-2021, bà con trên đồng Đại Lợi cũng thắng lớn khi sản xuất giống lúa lai 2 dòng liên kết với Công ty Mahyco, Công ty giống Trung ương rất đạt với tỷ lệ quy đổi mỗi ký lúa giống bằng 5kg lúa ăn, giá thị trường trên 7.000 đồng/kg lúa ăn.

Đảm bảo phòng dịch Covid-19

Theo ông Trần Việt Phương - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đại Lộc, vụ hè thu năm 2021, nhìn chung năng suất lúa bình quân toàn huyện không cao bằng các năm thuận trời. Vụ này, toàn huyện xuống giống 4.200ha, trong đó có 200ha bị thiếu hụt nguồn tưới ở giữa và cuối vụ do khô hạn phức tạp, các hồ chứa trơ đáy, việc xoay xở nguồn tưới bất khả thi nên diện tích này suy giảm năng suất nghiêm trọng, có nơi mất trắng.

Còn lại, các cánh đồng năng suất trung bình, nhiều nơi rất đạt như các cánh đồng Đại Nghĩa, Đại Cường, Đại Phong, Đại Minh, Đại Thắng, thị trấn Ái Nghĩa. Phòng NN-PTNT đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác chỉ đạo thu hoạch vụ hè thu, đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức thu hoạch nhanh chóng, tránh mưa dông hay gió lốc, xoáy gây thiệt hại, gãy đổ. Nhất là các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải thực hiện Chỉ thị 16, cần bố trí lực lượng giúp người dân vận chuyển lúa từ đồng trở về điểm chốt chặn để bà con vận chuyển về nhà, phơi khô.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo công tác thu hoạch gắn liền với phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Huyện thành lập các tổ công tác, giao Phòng NN-PTNT và các địa phương hướng dẫn bà con không tập trung đông người, đảm bảo phòng chống dịch; phân bổ máy gặt đập liên hợp đến từng khu vực, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đảm bảo việc thu hoạch nhanh chóng, thuận lợi. Cũng theo ông Hồ Ngọc Mẫn, ở vùng liên kết sản xuất lúa giống, các công ty liên kết thu mua phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, công ty đưa người đến các địa phương và yêu cầu lực lượng này phải ở lại tại chỗ để thu hoạch và có lịch trình đi lại cụ thể, rõ ràng.