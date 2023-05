Điện Bàn đưa Nghị quyết “tam nông” vào cuộc sống

(QNO) - Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn thị xã Điện Bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ nghị quyết

Chuyển biến có thể thấy rõ đó là nông nghiệp phát triển cả về quy mô sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, là trụ đỡ của nền kinh tế thị xã, bảo đảm vững chắc nguồn lương thực tại chỗ. Sản xuất kinh doanh nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất, thị trường tiêu thụ được mở rộng. Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về đích sớm hơn so với mục tiêu đặt ra.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm, không còn hộ tái nghèo. Đến cuối năm 2022, toàn thị xã còn 481 hộ nghèo, 590 hộ cận nghèo, số hộ khá và giàu tăng, diện mạo nông thôn trên địa bàn thị xã có sự thay đổi rõ rệt, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu đến năm 2030 là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.