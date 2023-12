Gần 100 gian hàng tham gia triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam

(QNO) - Chiều tối nay 21/12, tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ), Sở NN&PTNT khai mạc triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm thành tựu sản phẩm OCOP. Ảnh: SỰ - VINH

Đến dự có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP tỉnh Quảng Nam được triển khai từ năm 2018 đến nay trên cơ sở Quyết định số 490 (ngày 7/5/2018) và Quyết định số 919 (ngày 1/8/2022) của Thủ tướng Chính phủ.

[VIDEO] - Khai mạc triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam:

Qua hơn 5 năm thực hiện, chương trình OCOP đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn; là chương trình thành phần trọng tâm góp phần to lớn trong việc đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Theo ông Tích, nhờ tiếp cận sớm, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời, những năm qua Quảng Nam triển khai khá tốt chương trình OCOP, là tỉnh nằm trong tốp đầu về thực hiện chương trình trên phạm vi cả nước và đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: SỰ - VINH

Tính đến thời điểm này, Quảng Nam có tổng cộng 395 sản phẩm của 314 chủ thể được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm 61 sản phẩm hạng 4 sao và 334 sản phẩm hạng 3 sao.

Trong số 395 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, có 293 sản phẩm thực phẩm, 32 sản phẩm đồ uống, 23 sản phẩm dược liệu, 45 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 2 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Lãnh đạo tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Núi Thành. Ảnh: SỰ - VINH

Ông Phạm Viết Tích cho biết thêm, nhằm thấy được thành quả của tỉnh trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP hơn 5 năm qua, Sở NN&PTNT tổ chức triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam với quy mô gần 100 gian hàng, bố trí hơn 300 sản phẩm đạt chuẩn OCOP của chủ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP. Ảnh: SỰ - VINH

“Sự kiện này diễn ra từ ngày 21 - 23/12/2023, đây là cơ hội để trưng bày, trình diễn sản phẩm OCOP của Quảng Nam. Qua đó, quảng bá sản phẩm với bạn bè trong nước và quốc tế, giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận các sản phẩm OCOP, từ đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhanh và bền vững” - ông Tích nói.

[VIDEO] - Quang cảnh không gian triển lãm: