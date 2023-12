Hiệp Đức tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực kinh tế và xây dựng nông thôn mới của huyện Hiệp Đức vẫn chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, huyện Hiệp Đức quan tâm hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: PV

Tam nông khởi sắc

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp - Trưởng phòng NN&PTNT Hiệp Đức cho biết, năm 2023 nông dân trên địa bàn 11 xã, thị trấn của huyện sản xuất gần 2.280ha lúa, hơn 252ha bắp và nhiều diện tích cây trồng khác.

Nhờ nguồn giống có chất lượng tốt, nước tưới đảm bảo, thời tiết tương đối thuận lợi, đặc biệt là nhà nông chú trọng đầu tư thâm canh và chủ động phòng trừ các loại dịch hại nguy hiểm nên hầu hết cây trồng đều cho năng suất cao.

Nhờ lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến nên thời gian qua đời sống người dân Hiệp Đức cải thiện đáng kể. Theo kết quả điều tra, năm 2023 toàn huyện giảm thêm 131 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của Hiệp Đức còn chiếm 6,43% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn chiếm 2,81%.

Theo số liệu thống kê, năm 2023 năng suất lúa bình quân của Hiệp Đức đạt 58,45 tạ/ha, tăng 6,08% so với kế hoạch đề ra và tăng 0,88% so với năm 2022; còn năng suất bắp đạt 52,41 tạ/ha, tăng 0,91% so với kế hoạch.

Nhờ năng suất lúa và bắp đạt khá nên năm nay tổng sản lượng lương thực có hạt của Hiệp Đức đạt hơn 14.649 tấn, vượt 5,54% so với mục tiêu đặt ra. Trong đó, sản lượng lúa đạt gần 13.327 tấn và sản lượng bắp đạt hơn 1.322 tấn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lĩnh vực chăn nuôi của Hiệp Đức cũng phát triển khá ổn định. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 1.505 con trâu, 8.774 con bò, 11.003 con heo và 153.008 con gia cầm các loại.

Nhờ ngành liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm soát về an toàn dịch bệnh, thường xuyên quan tâm công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên phạm vi rộng nên thời gian qua ít xảy ra dịch bệnh…

Theo ước tính, năm 2023 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện Hiệp Đức đạt hơn 551,7 tỷ đồng, tăng 3,31% so với năm 2022.

Đối với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), sau khi UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 2072 (ngày 9/8/2022), UBND huyện Hiệp Đức tập trung chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương rà soát và đánh giá kỹ thực trạng ở từng xã. Trên cơ sở đó, tích cực phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều biện pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí NTM.

Theo ông Nguyễn Tấn Nghiệp, từ nguồn vốn của ngân sách trung ương và tỉnh, năm 2023 huyện Hiệp Đức tiếp tục đầu tư gần 41,6 tỷ đồng cho việc thực hiện chương trình NTM. Đến giữa tháng 12/2023, địa phương đã giải ngân gần 26,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,42%.

“Hiệp Đức có tổng cộng 10 xã triển khai mô hình NTM. Hiện bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn huyện là 15,2 tiêu chí. Những năm qua, huyện đã có 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM là Bình Lâm, Quế Thọ, Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận. Theo lộ trình đặt ra, trong 2 năm 2024 - 2025 Hiệp Đức sẽ có thêm 3 xã về đích NTM là Thăng Phước, Sông Trà, Quế Lưu” - ông Nghiệp nói.

Các lĩnh vực khác chuyển biến

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, không chỉ tam nông khởi sắc, trong bối cảnh đối diện với hàng loạt khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế nhưng các lĩnh vực khác của địa phương vẫn chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và quản lý hoạt động của những dự án tại các cụm công nghiệp được thực hiện hiệu quả, đảm bảo sản xuất ổn định.

Năm 2023, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ của Hiệp Đức duy trì đà tăng trưởng khá. Cụ thể, năm nay giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 798 tỷ đồng, đạt 107,12% so với nghị quyết đề ra và tăng 11,13% so với năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 439,15 tỷ đồng, đạt 108,43% so với nghị quyết đề ra và tăng 11,93% so với năm trước.

Trong khi đó, hoạt động giao thương, quảng bá các mặt hàng nông sản được đẩy mạnh; các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức khá sôi nổi. Năm nay, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của huyện đạt hơn 670,8 tỷ đồng, đạt 106,48% so với nghị quyết đề ra và tăng 11,3% so với năm 2022.

Lãnh đạo huyện Hiệp Đức cho biết thêm, năm 2023 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt hơn 873,11 tỷ đồng, vượt 46,3% so với dự toán tỉnh giao và vượt 40,5% so với nghị quyết đề ra. Trong đó, thu phát sinh kinh tế đạt 102,4 tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán tỉnh giao…