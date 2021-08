(QNO) - Chiều nay 31.8, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An cùng các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.C

Từ cuối năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP.Hội An không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Hiện nay, Hội An có 38 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,16%), 111 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,48%).

Thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 cho 21 người nghèo, 179 người cận nghèo và 106 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND.

Nghề trồng quật cảnh ở xã Cẩm Hà. Ảnh: Q.T

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Hội An đã hoàn thành báo cáo số liệu xây dựng Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch phát triển đường hoa, đường cây xanh bóng mát giai đoạn 2021 - 2025.

Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021 đạt 35,9% (hơn 3 tỷ đồng). Hội An cũng đánh giá, nghiệm thu 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho 60 học viên.

Một góc xã Cẩm Kim. Ảnh: Q.T

Hiện 4/4 xã của Hội An đã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó xã Cẩm Thanh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên UBND tỉnh chỉ đạo Hội An chưa trình trung ương hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới do một số tiêu chí chưa đạt, cần sớm tập trung hoàn thiện.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Hội An có 8 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, trong đó có 1 sản phẩm đang trình trung ương đánh giá, phân hạng 5 sao (đèn lồng Hội An).

Xã đảo Tân Hiệp phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Ảnh: Q.T

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Hội An sẽ hoàn thành quyết toán các công trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ của tỉnh năm 2021; phân bổ và giải ngân 100% nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, trung ương thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021.

Cùng với đó, xã Tân Hiệp sẽ phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thành phố phấn đấu có từ 3 đến 5 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 của tỉnh.