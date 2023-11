Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

(QNO) - Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu UBND các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hiệp Đức, Phước Sơn và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các địa phương được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chưa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Hồ Khe Tân (Đại Lộc). Ảnh: C.N

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và UBND các huyện nêu trên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Trong đó, lưu ý về quy trình vận hành, xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, kiểm định an toàn đập, bảo trì, cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa…; bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy nhiệm vụ của hồ chứa phục vụ dân sinh, kinh tế trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của pháp luật, để xảy ra sự cố đập, hồ chứa nước; khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (tại Quyết định số 842 ngày 20/3/2019) về triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các nghị định hướng dẫn thi hành luật.