Lo mùa màng cho tết: Tất tả trên những vựa rau

Sau những ngày mưa gió, tranh thủ trời nắng ráo, nông dân tại các vườn rau Điện Bàn, Hội An khẩn trương làm đất, xuống giống chuẩn bị cho vụ cuối năm ăn tết.

Nối tiếp mùa xanh

Cuối tháng 11, các vựa rau ở Điện Bàn tất bật vào vụ mới. Ông Hồ Kim Khôi, thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn cho biết, gần đây thời tiết thuận lợi, nhiều hộ nông dân phấn khởi cho mùa gieo trồng cuối năm. Vụ này gia đình ông Khôi làm 6,5 sào đất, chủ yếu trồng các loại rau xà lách, mồng tơi, cải, tần ô, dền đỏ…

“Tôi theo nghề này hơn 30 năm rồi, cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung thu nhập từ trồng rau giúp nuôi sống gia đình, con cái học hành thuận lợi. Không chỉ phục vụ cho mấy ngày tết, rau là loại ngắn ngày nên chúng tôi trồng cung ứng gối đầu trong cả tháng Chạp” - ông Khôi chia sẻ.

Xã Điện Minh được xem là một trong những vùng rau trọng điểm của Điện Bàn với hơn 600 hộ gia đình làm nghề, nhiều nhất tại 2 thôn Khúc Lũy và Đồng Hạnh. Rau Điện Minh không chỉ cung cấp cho các chợ ở Điện Bàn mà còn được thương lái mua sỉ chuyển ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Thủy (ở thôn Khúc Lũy) cho hay, từ khi chuyển đổi mô hình sản xuất sang phương pháp canh tác hữu cơ, đầu ra của các loại rau rất thuận lợi vì được thị trường ưa chuộng. Phục vụ tết năm nay, nhà bà không mở rộng sản xuất mà vẫn chỉ canh tác 3 sào rau để ổn định thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho hay, để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, Điện Bàn đang khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng sạch, hữu cơ nhằm mở rộng thị trường, đưa sản phẩm xâm nhập hệ thống siêu thị, nhất là tại TP.Đà Nẵng.

Hiện nay, thị xã đã quy hoạch 2 vùng trồng rau ở Khúc Lũy, Điện Minh (50ha), Bình Ninh, Điện Nam Bắc (15ha), Tây An, Điện Phong (10 ha)… theo hướng canh tác xanh, sinh thái. Bây giờ chỉ trông thời tiết hanh thông để bà con vào vụ rau tết thuận lợi.

Rau tết phục vụ du lịch

Tại TP.Hội An, một số vựa rau lớn như Trà Quế (Cẩm Hà), Thanh Đông (Cẩm Thanh), An Mỹ (Cẩm Châu)… mặc dù hoạt động canh tác diễn ra quanh năm nhưng vụ mùa cuối năm luôn có ý nghĩa đặc biệt vì không chỉ cung ứng thị trường tết mà còn phục vụ cho du lịch.

Theo ông Nguyễn Lên (tổ 4, thôn Trà Quế), Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp thu hút khách nước ngoài đến tham quan, nên ngoài cung cấp cho thị trường, làng rau Trà Quế còn là điểm trình diễn nghề phục vụ du khách.

Vụ này gia đình ông Lên canh tác 1,3 sào đất. Mặc dù những ngày qua do ảnh hưởng thời tiết bất thường khiến một số loại rau mủn úa nhưng ông Lên vẫn tin tưởng vụ mùa tết khả quan.

“Ở đây làm rau liên tục, nhưng thời điểm cuối năm vẫn quan trọng vì khách du lịch tới Hội An nhiều. Hy vọng năm nay sẽ thuận lợi hơn hai năm COVID-19 vừa qua để bà con ổn định thu nhập, có tiền sắm tết” - ông Lên nói.

Yếu tố tạo nên giá trị của các vựa rau ở Hội An chính là phương pháp canh tác sạch, an toàn.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng đi Hội An khuyến khích mở rộng, qua đó không chỉ giúp người dân và gia đình có thực phẩm sạch, thu nhập ổn định, mà còn giúp người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt tác động có lợi cho hệ sinh thái, môi trường.

Điều này được chứng minh qua thực tế gần 10 năm Hội An triển khai các mô hình trồng rau hữu cơ, và kết quả mang lại khá khả quan, rõ nét nhất là thu nhập người nông dân được nâng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thời điểm này, tại các vườn rau ở Hội An, khoảng 20 loại rau màu đang được nông dân gieo trồng mới, sẵn sàng cho dịp tết.