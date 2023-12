Nhọc nhằn vụ trồng hoa tết

(QNO) - Thời tiết trong những tháng gần Tết trở nên rất thất thường ảnh hưởng không nhỏ tới vụ trồng hoa tết năm 2024 của nhiều hộ dân tại Hội An.

Ông Lê Anh Khoa (phường Cẩm Châu, TP.Hội An) chăm sóc những cây non. Ảnh: M.K

Theo các hộ trồng hoa ở thành phố Hội An, họ đang phải đối mặt với khó khăn do thời tiết. Các giống hoa trong giai đoạn sinh trưởng gặp thời tiết thất thường khiến mầm non bị sụt đất gãy thân hoặc không thể phát triển kịp vụ bán Tết.

Ông Lê Anh Khoa, một hộ trồng hoa tại phường Cẩm Châu (TP. Hội An), cho biết gia đình ông trồng khoảng 1.000 cây hoa bao gồm thược dược, cúc vạn thọ, cẩm chướng... Phần lớn trong vườn là thược dược, loại hoa ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là từ 15 - 30 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ trong ngày thay đổi liên tục làm cho loài hoa này có tỉ lệ nảy mầm lên cây rất thấp.

“Tôi gieo khoảng 200 chậu thược dược nhưng chỉ có hơn 100 chậu nảy mầm. Và với tình hình mưa lạnh như hiện nay thì cây khó có thể phát triển nhanh, tốt được” - ông Khoa cho biết.



Nhiều chủ vườn lo lắng thời tiết diễn biến thất thường sẽ khiến hoa Tết không đạt. Ảnh: M.K

Nhiều hộ trồng hoa cũng lo lắng về sự xuất hiện của nhiều loại sâu bệnh trên cây hoa do thời tiết. Vì vậy phải giảm số lượng hoa để tập trung chăm sóc và duy trì chất lượng.

Ông Trần Thanh Tuấn, (phường Cẩm Châu) cho biết, năm trước vườn của ông trồng hơn 300 chậu hoa cúc và 500 chậu hoa hồng cùng nhiều loại cây khác. Nhưng năm nay vì thời tiết thất thường và chăm sóc hoa cũng tốn công nên số lượng đã giảm đi nhiều.

“So với năm trước giảm đi hơn 50% sản lượng khi vụ hoa Tết năm nay tôi chỉ trồng hơn 100 chậu hoa cúc và 200 chậu hoa hồng, thược dược, hoa ly, mai địa thảo để theo dõi sát sao hơn tình hình sinh trưởng của cây”.

Giảm số lượng trồng để tập trung chăm sóc kỹ càng là cách các chủ vườn ứng phó với thời tiết. Ảnh: M.K

Để chống chọi với nắng mưa thất thường, các chủ vườn có kinh nghiệm thường phán đoán diễn biễn thời tiết để chọn loại hoa phù hợp, chuẩn bị đất trồng đảm bảo và các loại thuốc bảo vệ thực vật… Ông Nguyễn Du (khối phố An Mỹ, Cẩm Châu) với 30 năm kinh nghiệm trong nghề trồng hoa tết đã nhận thấy cơ hội tốt từ việc thời tiết lạnh.

“Thời tiết mặc dù thất thường nhưng nhiệt độ chung trong ngày vẫn lạnh hơn so với bình thường. Vì vậy, một số loại hoa ưa lạnh như mai địa thảo, mãn đình hồng... lại gặp thuận lợi. Nếu chuẩn bị và chăm sóc diễn ra suôn sẻ, dự tính trên 90% hoa sẽ kịp cho mùa Tết” - ông Du chia sẻ.