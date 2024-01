Nông dân Bắc Trà My vào vụ mùa mới

Nông dân huyện Bắc Trà My đã xuống giống vụ đông xuân 2023 - 2024 được 675ha, đạt 95% diện tích. Cùng với phát triển diện tích lúa nước, huyện cũng đã phát triển hơn 2.000ha cây dược liệu.

Nông dân huyện Bắc Trà My đã xuống giống lúa nước vụ đông xuân 2023 - 2024 được 675ha. Ảnh: T.L

Từ tháng 11/2023, bám lịch thời vụ, ông Nguyễn Văn Thánh (thôn 3, xã Trà Giác) đã ra đồng dọn bờ, phát cỏ, cày ải, đắp lại các đường mương dẫn nước vào ruộng, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Đến nay, gia đình ông Thánh đã sạ xong 7 sào ruộng lúa nước.

Ông Thánh nói: “Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, không mưa lớn kéo dài, ít lạnh, vì vậy bà con trong thôn đã đồng loạt xuống giống đúng lịch thời vụ. Kể từ khi làm lúa nước ổn định, không lo thiếu đói. Bà con ở đây ai cũng mong vụ tới lúa được mùa để cuộc sống ổn định”.



Vụ đông xuân 2023 - 2024, toàn xã Trà Giác gieo sạ gần 18ha lúa nước. Vụ này, người dân địa phương gieo trồng chủ yếu giống lúa PC6, QS 447, LTH31. Đây là những giống lúa ít bị nhiễm các loại sâu bệnh, dễ canh tác, phù hợp với nhiều chân đất, tỷ lệ hạt chắc cao, cứng cây và ít đổ ngã. Nhờ được đầu tư kênh mương nội đồng nên 2 cánh đồng nóc Ông Năm (thôn 1) và đồng Nà Mít (thôn 3) người dân đều gieo sạ đạt 100% diện tích.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Bắc Trà My đã được ưu tiên nhiều nguồn kinh phí để phát triển, khôi phục sản xuất sau các đợt thiên tai. Trong vụ đông xuân 2022 - 2023, nhân dân địa phương đã khôi phục 36,3ha lúa đưa vào sản xuất, vụ hè thu 2023 sản xuất tăng 32,1ha lúa rẫy và bắp.

Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa cũng như làm mới các công trình thủy lợi, kéo dài một số tuyến kênh phục vụ tưới tiêu chủ động cho các cánh đồng, ưu tiên cải tiến, áp dụng nhiều giống mới năng suất cao, chất lượng tốt, vận dụng nhiều kỹ thuật thâm canh hiệu quả, nhờ đó từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Năm 2023, huyện Bắc Trà My đã gieo trồng cây lương thực có hạt hơn 2.143ha, đạt 104,7% so với kế hoạch năm 2023, vượt 1,7% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng lương thực cây có hạt hai vụ đạt 8.949 tấn (đạt 114,72% kế hoạch).

Theo Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, cùng với lúa nước, người dân đang trồng mới các loại dược liệu theo chủ trương của huyện. Tính đến nay, trên địa bàn đã có hơn 2.000ha dược liệu gồm các loại quế Trà My, chè dây, tuyết nhung, hà thủ ô, sâm cau, sâm nam trắng, sâm nam đỏ, nấm lim xanh... với trữ lượng phong phú.

Riêng trong năm 2023, huyện thực hiện bảo tồn 360ha quế Trà My, đầu tư trồng mới 200ha quế và phát triển một số loài cây dược liệu khác theo chủ trương của tỉnh như sâm bố chính, ba kích, sâm 7 lá 1 hoa với hơn 7,1ha. Ngoài ra, trên địa bàn huyện đang duy trì đề án trồng di thực sâm Ngọc Linh tại Núi Xanh (xã Trà Bui) từ năm 2021 đến nay.

Công tác theo dõi, chăm sóc, quản lý đảm bảo quy trình nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá. Hiện nay, người dân địa phương tiếp tục tạo tán đảm bảo, chăm sóc tốt cây dược liệu đã trồng và tổ chức trồng mới, gắn với vùng sản xuất tập trung, liên kết để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế từ cây dược liệu.