Phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh: Đón đầu thị trường

Đầu tư chuyên môn hóa sâu ở các vùng chuyên canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, dẫn dắt thị trường... là những vận động đáng ghi nhận của nghề trồng hoa, cây cảnh vụ tết năm nay.

Quật hàng hóa ở vùng chuyên canh

Không phải ngẫu nhiên mà Hội An là thủ phủ của nghề trồng hoa, cây cảnh Quảng Nam; trong đó chủ lực là 3 vùng chuyên canh trồng quật tết ở Thanh Hà, Cẩm Hà, Tân An.

Ông Nguyễn Thế Mỹ trồng 1.200 chậu quật tết ở khối phố Bàu Súng (phường Thanh Hà). Ông cho biết, nhờ được chính quyền quy hoạch vùng trồng quật riêng biệt với đầu tư đồng bộ điện chiếu sáng, giao thông, hệ thống cấp, thoát nước nên canh tác rất thuận lợi. Đất với cát khu vực này phù hợp giúp quật sinh trưởng, phát triển tốt.

Ở Hội An, cây mai tết không chỉ được bán mà còn cho chủ các nhà hàng, khách sạn, hội quán thuê để chưng tết với giá hàng chục triệu đồng. Ông Trần Công Hạnh (khối An Phong, phường Tân An, Hội An) có gần 400 chậu mai, dự kiến tết đến sẽ cho thuê hàng chục chậu mai chưng tết. Ông Hạnh cho biết, trồng mai không để bán mà là cuộc chơi, một thứ nghệ thuật. “Giá cả không quá quan trọng, niềm vui khi cho thuê mai tết là chia sẻ, đồng điệu và lan tỏa vẻ đẹp, giá trị văn hóa của hoa mai” - ông Hạnh nói.