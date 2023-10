Quế Sơn nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Thời gian qua huyện Quế Sơn triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Nhờ tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi, thời gian qua người dân huyện Quế Sơn có điều kiện đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế vườn. Ảnh: N.S

Chuyển biến nông nghiệp – nông thôn

Ông Hà Tất Phương - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, từ đầu năm 2023 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp của địa phương vẫn chuyển biến tích cực.

Trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2023, nông dân trên địa bàn huyện gieo trồng 7.226ha cây lương thực có hạt, trong đó lúa 6.725ha và bắp 501ha.

Qua thống kê, năm nay năng suất lúa bình quân của Quế Sơn đạt 59,1 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha so với năm 2022 và tăng 6,1 tạ/ha so với kế hoạch đề ra. Còn đối với bắp, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, tăng ít nhất 2 tạ/ha so với năm trước.

“Nhờ năng suất lúa và bắp tăng mạnh nên năm 2023 tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt hơn 42.269 tấn, tăng 2.413 tấn so với năm ngoái và tăng hơn 4.738 tấn so với mục tiêu đặt ra” - ông Phương nói.

Theo thống kê của UBND huyện Quế Sơn, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 806,5 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và bằng 101% kế hoạch HĐND huyện đề ra.

Ông Phương cho biết, nhờ sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các cấp, trong năm 2023 một số HTX nông nghiệp ở vùng Đông Quế Sơn liên kết với các công ty tổ chức cho cả nghìn hộ nông dân sản xuất 700 - 800ha lúa giống hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Các mô hình liên kết sản xuất này giúp thu nhập của nông dân tăng thêm không dưới 30% so với làm lúa thường. Vấn đề quan trọng hơn là nhà nông yên tâm về chuyện đầu ra của nông sản vì doanh nghiệp cam kết thu mua theo hợp đồng đã ký kết.

Ông Trần Vũ Tánh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, 2 năm gần đây, nhờ dịch bệnh ít gây hại và giá bán sản phẩm ổn định ở mức tương đối cao nên đàn gia súc, gia cầm của địa phương tăng khá.

Tính đến giữa tháng 10/2023 toàn huyện có 19.560 con heo, 13.500 con trâu, bò và 350.000 con gia cầm các loại. Đáng ghi nhận, nhờ tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi, thời gian qua người dân có điều kiện đầu tư phát triển mạnh chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.

Thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn Quế Sơn có khoảng 130 mô hình nuôi gia súc, gia cầm với quy mô vừa và lớn. Bình quân hằng năm, mỗi mô hình có mức lãi ròng từ 80 - 500 triệu đồng.

Quế Sơn cũng tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM). Đáng chú ý là tích cực nhân rộng những điển hình tiên tiến, phát động mạnh mẽ cuộc thi vườn - tường - đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trừ 2 thị trấn Đông Phú và Hương An, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng cộng 11 xã tham gia xây dựng NTM.

Tính đến thời điểm này, địa phương đã có 7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM gồm Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2, Quế Mỹ, Quế Long, Quế Châu, Quế Hiệp. Trong đó, riêng Quế Phú đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

“Theo kế hoạch đặt ra, năm nay huyện sẽ có thêm 2 xã về đích NTM là Quế Minh và Quế An. Hiện 2 xã vừa nêu đã cơ bản thực hiện hoàn thành bộ 19 tiêu chí và đang gấp rút hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023” - ông Châu nói.

Doanh nghiệp vượt khó

Ông Nguyễn Minh Châu cho hay, thời gian qua bên cạnh việc tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp thì Quế Sơn cũng nỗ lực huy động nguồn lực tài chính tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại 3 cụm công nghiệp đã triển khai gồm Hương An, Quế Cường, Đông Phú. Riêng cụm công nghiệp Quế Cường, địa phương đã đề nghị doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích từ 50 lên 70ha.

UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo ngành liên quan và chính quyền các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tích cực kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quế Sơn đã thu hút được 7 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nhà ở với tổng số vốn đăng ký hơn 1.531 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, nhờ nỗ lực thu hút đầu tư, hiện nay toàn huyện có hơn 300 doanh nghiệp và 975 hộ cá thể hoạt động sản xuất - kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Theo ông Sơn, hơn 3 năm qua, nhờ huyện tập trung chỉ đạo áp dụng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp và đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất - kinh doanh đã có tín hiệu phục hồi, khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như biến động xấu của nền kinh tế thế giới.

“Riêng trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2023 tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022” - ông Sơn nói.