Sản xuất nông nghiệp gặp khó

Trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm nay, do thời tiết cực đoan nên năng suất và sản lượng những loại cây trồng chủ lực của Quế Sơn tụt giảm so với năm 2021. Trong khi đó, các loại dịch bệnh nguy hiểm vẫn còn gây hại đàn vật nuôi.

Do thời tiết quá cực đoan, năm nay năng suất lúa ở nhiều địa phương của huyện Quế Sơn tụt giảm so với năm 2021. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phú cho biết, hè thu 2022 nông dân trên địa bàn gieo sạ 474,6ha lúa, năng suất lúa bình quân toàn xã chỉ đạt 54 tạ/ ha, giảm 6,5 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái.

Nguyên nhân là hầu hết diện tích lúa làm đòng gặp thời tiết nắng nóng khốc liệt, dẫn đến hiện tượng tử đòng. Đặc biệt, trong giai đoạn lúa trổ bông rộ thì chịu ảnh hưởng đợt mưa kéo dài nên xảy ra tình trạng lem lép - thối hạt.

Ông Nguyễn Kim Vân - chuyên viên Phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2022, nông dân huyện canh tác gần 6.730ha lúa. Theo đánh giá, năm nay năng suất lúa bình quân của huyện ước đạt 56,3 tạ/ha, giảm 2,2 tạ/ha so với năm 2021. Do năng suất giảm nên sản lượng lúa chỉ đạt 37.895 tấn, giảm 1.274 tấn so với năm ngoái.

“Sở dĩ năng suất và sản lượng lúa cả năm 2022 của Quế Sơn tụt giảm so với năm 2021 là trong vụ đông xuân toàn huyện có khoảng 1.145ha lúa đang trổ đòng - ngậm sữa bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng do đợt mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh bất ngờ xảy ra vào cuối tháng 3.2022. Đến vụ hè thu 2022, khi nhiều diện tích lúa trổ bông rộ thì gặp đợt mưa kéo dài từ ngày 7 - 9.8 dẫn đến tỷ lệ lem lép - thối hạt khá cao” - ông Vân nói.

Năm 2022 này, trên địa bàn Quế Sơn có đến 1.500ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá. Ảnh: M.N

Ngoài cây lúa, năm 2022 này, Quế Sơn cũng không được mùa bắp. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, năm nay nông dân địa phương gieo trồng hơn 417ha bắp các loại. Do thời tiết diễn biến bất lợi, một số đối tượng sâu bệnh gây hại nên năng suất bắp bình quân toàn huyện chỉ đạt 47 tạ/ha và sản lượng bắp đạt hơn 1.961 tấn, giảm gần 460 tấn so với năm 2021.

Đáng chú ý, trong năm nay, bệnh khảm lá trên cây sắn bùng phát mạnh và gây hại nặng tại nhiều địa phương của Quế Sơn. Qua thống kê, toàn huyện có 1.500ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá với tỷ lệ hại bình quân 20 - 40%, nơi cao 50 - 70%, cục bộ nhiều diện tích sắn có 100% cây bị bệnh.

Trong khi đó, thời gian qua lĩnh vực chăn nuôi của Quế Sơn cũng gặp khó khăn do các loại dịch bệnh nguy hiểm vẫn còn gây hại đàn gia súc. Ông Nguyễn Kim Vân cho hay, từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh viêm da nổi cục tiếp tục khiến 67 con trâu, bò ở 9 xã, thị trấn của huyện bị nhiễm bệnh, trong đó có 32 con bò bị chết phải tiêu hủy khẩn cấp với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn.

Không chỉ vậy, dịch tả lợn châu Phi cũng xuất hiện tại các xã Quế An, Quế Minh và thị trấn Đông Phú làm 10 con heo của một số hộ dân bị mắc bệnh chết, phải tiêu hủy bắt buộc với tổng trọng lượng gần 1,5 tấn...