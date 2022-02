Tây Giang tập trung phòng chống rét cho đàn vật nuôi

(QNO) - Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, gần một tuần nay, người dân Tây Giang đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm đàn vật nuôi.

Chị Ra đel Thị Nhức, thôn Pơning, xã Lăng tận dụng chiếu cũ, tấm pano, bạc che chấn, giữ ấm cho đàn heo. Ảnh H.Thúy

Gia đình chị Ra đel Thị Nhức, thôn Pơning, xã Lăng (Tây Giang) nuôi 12 con heo. Chị Nhức cho biết: “Đợt lạnh này khủng khiếp, so các đợt lạnh trước rét hơn, buốt hơn, nên rất lo cho đàn heo. Tôi mua bạc, tận dụng chiếu cũ, tấm pa nô che chắn xung quanh chuồng trại. Ban đêm, còn đốt lửa sưởi ấm và thức ăn cũng được hâm nóng. Cách làm này đã giúp đàn heo gia đình được khỏe mạnh”.

Hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra đối với đàn vật nuôi, UBND huyện Tây Giang chỉ đạo 10 xã tăng cường các biện pháp phòng chống rét gia súc, gia cầm. Đồng thời, cử cán bộ thú y về từng thôn hướng dẫn, vận động người dân tích cực vệ sinh, gia cố lại chuồng trại, dự trữ thức ăn, bảo đảm sức khỏe cho đàn gia súc; phát tờ rơi khuyến cáo người dân không được thả rông trâu bò trong rừng vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C che chắn, bổ sung thức ăn, nước uống và giữ ấm cho đàn vật nuôi.



Ông Bríu Bảy - Phó ban Nông nghiệp xã Lăng cho hay, triển khai tinh thần chỉ đạo của huyện, Ban Nông nghiệp phối hợp Thú y xã tăng cường tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con chằng chống chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi. Nhờ vậy mà tỷ lệ con vật nuôi chết do thời tiết lạnh ít xảy ra, đảm bảo sức khỏe con vật nuôi.

Nhiều hộ chăn nuôi đã biết bảo vệ, chăm sóc giữ ấm đàn heo trong đợt rét lạnh. Ảnh H.Thúy

Những ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh nên nhiệt độ trên địa bàn huyện Tây Giang xuống thấp, khoảng từ 11 - 15 độ C (các xã vùng cao có nơi xuống dưới 7 - 8 độ C). Ông Nguyễn Chí Toàn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện cho biết, do ảnh hưởng đợt lạnh kéo dài 1 tuần nay, trung tâm cử cán bộ xuống cơ sở vận động bà con che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi tránh tình trạng chết vì rét. "Thời điểm này, dịch bệnh trên con vật nuôi của Tây Giang không xảy ra" - ông Toàn khẳng định.