(QNO) - Sáng 6/12, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 của Núi Thành tăng 9,28%. Ảnh: VĂN PHIN

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Núi Thành đạt hơn 3.399 tỷ đồng, tăng 3,25% so với năm ngoái; trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 667 tỷ đồng, thủy sản đạt hơn 2.599 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm hơn 9.974ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.326 tấn, tăng 9,28%.

Toàn huyện có 1.931 tàu cá gắn máy đánh bắt hải sản, tăng 2 chiếc so với cùng kỳ; tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 46.150 tấn, tăng 0,32% so với kế hoạch. Năm nay nghề khai thác hải sản của Núi Thành thiệt hại nặng do bị chìm 2 tàu đánh bắt xa bờ làm tử vong 2 ngư dân, mất tích 13 ngư dân.

Về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025, đến nay toàn huyện đạt 270/285 tiêu chí nông thôn mới (94,73%); đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Dịp này, UBND huyện Núi Thành khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2023.