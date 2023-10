Núi Thành huy động hơn 4.490 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(QNO) - Từ năm 2011 đến 2023, huyện Núi Thành huy động tổng cộng hơn 4.490 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2020 huy động khoảng 2.890 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2023 hơn 1.600 tỷ đồng.

Núi Thành đã có 15/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trừ thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp là địa phương công nghiệp), trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tính đến tháng 9/2023, số tiêu chí bình quân đạt 19 tiêu chí/xã, tăng 16 tiêu chí/xã so với năm 2010, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2020. Toàn huyện có 22/103 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 10 khu dân cư so với năm 2020.

Về xây dựng huyện nông thôn mới, Núi Thành đạt 4/9 tiêu chí gồm: quy hoạch, điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai, văn hóa - y tế - giáo dục; 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công, môi trường, chất lượng môi trường sống.