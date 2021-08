Quế Xuân 2 xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, xã Quế Xuân 2 (Quế Sơn) tiếp tục tạo đột phá trong phát triển kinh tế và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Quế Xuân 2 được xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: H.N

Ổn định phát triển kinh tế

Bà Lê Thị Uyên - Phó ban Nông nghiệp xã Quế Xuân 2 cho biết, kinh tế nông nghiệp của địa phương ngày càng đem lại thu nhập ổn định cho người dân, kể cả sản xuất lúa. Hiện nay, mỗi vụ nông dân trên địa bàn canh tác 340ha đất lúa, trong đó 85% diện tích thực hiện xong dồn điền đổi thửa.

Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, cơ cấu giống lúa phù hợp, áp dụng bài bản các gói kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa sản xuất, nên vụ đông xuân vừa qua năng suất lúa bình quân của xã đạt 68 tạ/ha, tăng 6 tạ/ha so với đông xuân 2019 - 2020.

Hay như mô hình liên kết sản xuất cây măng tây xanh theo chuỗi giá trị giữa nhóm hộ ở thôn Hòa Mỹ với Công ty CP Đất Quảng Star bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng mới trong phát triển nông nghiệp. Để tiếp sức cho nhóm hộ, chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 250 triệu đồng đầu tư hệ thống tưới nước kết hợp bón phân tự động và sử dụng máy móc trong làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh...

“Thời gian đến, địa phương sẽ nỗ lực kêu gọi đầu tư các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên mô hình canh tác rau an toàn và một số mặt hàng nông sản chủ lực khác theo phương thức hàng hóa tập trung, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích” - bà Uyên nói.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP, xã Quế Xuân 2 hỗ trợ xây dựng sản phẩm bánh dừa nướng Quý Thu. Năm 2020, sản phẩm này được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và đang nỗ lực nâng cấp lên 4 sao vào cuối năm 2021. Để tiếp sức cho chủ thể, chính quyền địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng mua sắm máy móc, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác... Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, bình quân hằng năm cơ sở bánh dừa nướng Quý Thu đạt tổng doanh thu hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, ông Phạm Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 2 cho hay, địa phương định hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Tính đến giữa tháng 8.2021, toàn xã có hơn 60 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (tăng 50% so với năm 2018), giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ngành thương mại - dịch vụ phát triển khá mạnh với hơn 180 cơ sở hoạt động hiệu quả, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

“Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ của xã vẫn đạt 119 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 45,8% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 98 tỷ đồng, tăng 8,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của Quế Xuân 2 đạt 43 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm 2018. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,08%, giảm 0,62% so với cách đây 3 năm” - ông Thành nói.

Nỗ lực xây dựng hạ tầng

Ông Phạm Xuân Thành cho biết, tiếp tục hành trình nâng chuẩn NTM, từ năm 2018 đến nay địa phương nâng cấp, xây dựng mới 4 nhà sinh hoạt văn hóa tại các thôn Phú Vĩnh, Hòa Mỹ, Phú Lộc, Phú Mỹ.

Các nhà văn hóa thôn được xây dựng nhiều hạng mục như hội trường, sân thi đấu thể dục - thể thao và lắp đặt những dụng cụ tập thể dục. Ngoài ra, Quế Xuân 2 hoàn thành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐH1 (đoạn từ trạm y tế xã lên kênh Phú Ninh) với tổng chiều dài hơn 1km. Xã đang khảo sát để tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐH12 từ giáp xã Quế Phú đến trung tâm xã.

“Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi tiền bồi thường. Đơn cử như, thi công tuyến đường ĐH13 có chiều dài 4km và mở rộng mặt đường từ 3m lên 5,5m, có 150 hộ dân hiến 12.000m2 đất, di dời 50 tường rào cổng ngõ và đóng góp nhiều công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình” - ông Thành nói.

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023, lãnh đạo xã Quế Xuân 2 mong thời gian đến các cấp, ngành của tỉnh, huyện bố trí nguồn vốn phục vụ nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã dẫn vào khu di tích Dốc Tầng, tuyến ĐH14 thuộc thôn Hòa Mỹ đến giáp xã Duy Trung (Duy Xuyên).

Đặc biệt, địa phương rất cần hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng mới Trường Tiểu học Quế Xuân 2 vì nay đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học…